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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني بسبب نقل مباريات نادي بترول أسيوط خارج المحافظة

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى   -  
عبد الرحمن سرحان

تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى وزير الشباب والرياضة ، بشأن : نقل مباريات نادي بترول أسيوط خارج محافظة أسيوط.

مباريات الدوري

بالإشارة إلى الخطاب الصادر من رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم بشأن جدول مباريات نادي بترول أسيوط في المرحلة الأولى من الدوري العام وكأس مصر موسم 2026/2027، والذي تضمن إقامة جميع مباريات النادي على استاد الجيش المصري ببرج العرب بدلاً من استاد أسمنت أسيوط، رغم أن المباريات مقررة على ملعب نادي بترول أسيوط بمحافظة أسيوط.

فإن هذا القرار يثير العديد من التساؤلات، خاصة أن نقل المباريات إلى محافظة الإسكندرية يمثل عبئًا ماليًا ولوجستيًا كبيرًا على النادي، فضلًا عن حرمانه من ميزة اللعب على أرضه وبين جماهيره، وما قد يترتب على ذلك من أضرار فنية وجماهيرية واقتصادية.

نقل مباريات بترول اسيوط

كما أن الخطاب المشار إليه يفيد بأن المباريات ستقام في برج العرب بدلاً من استاد أسمنت أسيوط وفي نفس المواعيد والتوقيتات المحددة مسبقًا، الأمر الذي يستوجب توضيح الأسباب والمعايير التي تم على أساسها اتخاذ هذا القرار.

لذلك أتوجه بالسؤال إلى السيد وزير الشباب والرياضة:

1. ما الأسباب الفعلية وراء نقل مباريات نادي بترول أسيوط من استاد أسمنت أسيوط إلى استاد الجيش المصري ببرج العرب؟
2. هل استاد أسمنت أسيوط غير مستوفٍ للاشتراطات أو المعايير المطلوبة لاستضافة مباريات الدوري وكأس مصر؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فما هي أوجه عدم الاستيفاء تحديدًا؟
3. لماذا لم يتم منح النادي مهلة لتوفيق أوضاع الملعب واستيفاء أي اشتراطات مطلوبة قبل اتخاذ قرار نقل جميع مبارياته خارج المحافظة؟
4. ما مدى تدخل وزارة الشباب والرياضة في هذا القرار، وما موقفها من الأضرار المالية والفنية التي قد يتحملها نادي بترول أسيوط نتيجة السفر إلى برج العرب في جميع مبارياته؟
5. هل تم بحث إقامة مباريات النادي في أحد الملاعب القريبة داخل محافظة أسيوط أو محافظات الصعيد، بدلًا من نقله إلى برج العرب؟
6. هل تتحمل الجهة التي اتخذت القرار أي جزء من التكاليف الإضافية التي سيتكبدها النادي نتيجة السفر والإقامة والتنقل خارج المحافظة؟
7. ما الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية وعدم الإضرار بالأندية الجماهيرية وأندية الصعيد؟

وأطالب بضرورة مراجعة القرار وإعادة النظر في إقامة مباريات نادي بترول أسيوط على ملعبه متى كان مستوفيًا للاشتراطات، أو توفير ملعب بديل مناسب داخل نطاق محافظة أسيوط أو محافظات الصعيد، حفاظًا على حقوق النادي وجماهيره وتحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

الدوري الدوري المصري بترول اسيوط مجلس النواب البرلمان

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