قائمة صفقات أندية الدوري المصري قبل انطلاق نسخة 2026-2027

ساعات تفصلنا عن انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري حيث يبدأ الزمالك مهمة الدفاع عن لقبه أمام الاتحاد السكندري في الجولة الاولى.

وأجرت الأندية المصرية موسما قويا على مستوى الانتقالات لتدعيم الفريق والمنافسه على تحقيق مراكز أفضل في ظل اشتعال المنافسة على اللقب.

ونعرض لكم جميع صفقات الأندية في الدوري الممتاز

صفقات الزمالك

رغم إيقاف القيد عن الزمالك وعدم التعاقد مع لاعبين جدد قام الفارس الأبيض بإعادة المعاريين وهم مصطفى الزناري وحسام أشرف والتونسي أحمد الجفالي

صفقات بيراميدز

أجرى السماوي 6 صفقات خلال الميركاتو الصيفي بهدف تحقيق لقب بطولة الدوري الذي استعصى عليه السنوات الماضية وفقده في المباريات الأخيرة في أخر موسمين.

وتعاقد بيراميدز مع خالد عوض الظهير أيمن من طلائع الجيش وإياد العسقلاني مدافع روستوف الروسي (إعارة) وأحمد عبد القادر جناح الكرمة العراقي والجزائري نذير بن علي مهاجم جيور تورنا أوزتالي المجري

وعاد إليه من الإعارة محمود صابر بعد تألقه مع زد عبد الرحمن مجدي من الاتحاد السكندري

صفقات الأهلي

بعد موسم كارثي على مستوى تاريخ المارد الأحمر كان يجب إجراء تغييرات جذرية في النادي للعودة سريعا لمنصات التتويج بعدما فشل في تحقيق أي لقب في الموسم الماضي باستثناء السوبر المصري.

وضم الأهلي 16 لاعبا بين الصفقات وعودة المعارين حيث انضم كلا من علي محمود وأقطاي عبدالله من نادي إنبي والمغربي سفيان بن جديدة والجزائري منصف بقرار واكرم توفيق ومحمود صلاح وتوفيق محمد وأخيرا محمد عبدالناصر الذي ينضم في يناير المقبل.

مع عودة المعارين محمد مجدي أفشة، عمر الساعي - أحمد رضا - أحمد خالد كباكا - رضا سليم - أشرف داري - محمد عبد الله - كريم الدبيس.

صفقات سيراميكا كليوباترا

1- العراقي بيتر كوركيس جناح من دهوك العراقي السابق

2- السلوفيني نيتس جراديشار مهاجم الأهلي (إعارة)

3- محمد علاء حارس الجونة السابق

4- فتحي محمد مدافع فاركو السابق

5- فوزي الحناوي ظهير أيسر حرس الحدود السابق

6- الفلسطيني خالد النبريص مهاجم الإسماعيلي السابق

7- معاذ أحمد مدافع فاركو السابق

8- محمد السيد شيكا مهاجم كهرباء الإسماعيلية السابق

9- محمد عماد جناح الجونة السابق

10- عاشور شيكا جناح المصرية للاتصالات السابق

11- سمير العراقي جناح مسار السابق

صفقات المصري البورسعيدي

1- المغربي عبد الله الزياني جناح نادي الدفاع الحسني الجديدي السابق

2- ياسين الملاح مدافع فاركو السابق

3- مصطفى العش مدافع الأهلي السابق

4- محمد شكري ظهير أيسر النادي الأهلي السابق

5- الجزائري خير الدين طوال خط وسط وفاق سطيف السابق

6 محمد أحمد سيحا حارس النادي الأهلي (إعارة)

7- الإريتيري علي سليمان مهاجم كهرباء الإسماعيلية السابق

صفقات الشرقية إنبي

1- مصطفى فوزي - مهاجم المصرية للاتصالات

2- عمار حمدي - لاعب وسط زد

3- أحمد محمود - ظهير أيمن الزمالك

4- عماد ميهوب - جناح بيراميدز

5- يوسف سيد عبد الحفيظ - لاعب الأهلي

6- محمد عصام - ظهير أيسر ديروط

وعاد إلى الفريق عدد من اللاعبين المعارين وهم محمد حمدي وأحمد نادر حواش وسيف الخشاب ومحمد أوسم ومحمد عبد المنعم ومحمد النحاس.

صفقات سموحة

1- عبد الغني محمد مدافع الاتحاد السكندري

2- أحمد ميهوب حارس بيراميدز

3- محمد دسوقي ظهير أيسر مودرن سبورت

4- مروان حمدي مهاجم الإسماعيلي

5- محمد فاروق جناح كهرباء الإسماعيلية

6- جابرييل شيكودي مهاجم بتروجت

7- عمر محسن مدافع المنصورة

8- أحمد النادري وسط البنك الأهلي

9- محمد عبد السميع وسط الإسماعيلي

10- أحمد عبد الرسول مدافع الجونة

11- أحمد حيدر: حارس بروكسي

12- الرواندي كليمنت مدافع الجيش الروندي

13- فادي فريد: مهاجم الاتحاد السكندري

14- أحمد صالح خط وسط السكة الحديد

صفقات نادي وادي دجلة

1- محمد حليمو خط وسط فاركو

2- محمد سليمان جناح الأوليمبي

3- محمد فتحي خط وسط البنك الأهلي

4- محمد مجدي أبو جريشة حارس الأهلي

5- أحمد عابدين مدافع الأهلي

6- محمد سعيد جهينة خط وسط كهرباء الإسماعيلية

بجانب عودة المعارين سيد محمد فؤاد وعبد الرحمن قطاوي وأحمد رفعت وسيف عماد.

صفقات نادي زد

1- طارق علاء ظهير أيمن بيراميدز السابق

2- محمد إبراهيم لاعب البنك الأهلي والزمالك السابق

3- مروان حجيج جناح ويل السويسري السابق

4- الفلسطيني وجدي نبهان ظهير أيسر الوحدات الأردني السابق

5- عمر خضر جناح أستون فيلا السابق

6- وليد علي فرج لاعب مودرن سبورت السابق

7- محمد عز خط وسط فاركو السابق

8- محمود أوكا جناح حرس الحدود السابق

9- محمد حسين مدافع فاركو السابق

مع عودة 3 معارين رشيد أحمد ومحمود نبيل وماجد هاني

صفقات البنك الأهلي

1- مودي ناصر - إنبي

2- علي حمدي - طلائع الجيش

3- رشاد المتولي - مودرن سبورت

4- محمد نصر - الإسماعيلي

5- محمد جمال - السكة الحديد

6- محمد رضا - الأهلي

7- البرازيلي فرانسيسكو اندرسون - تشيكشيريدا الروماني

8- كريم حامد - بانسيرايكوس اليوناني

9- حاتم سكر - الإسماعيلي

صفقات الجونة

1- إسلام أبو سليمة - حرس الحدود

2- أحمد غنيم - بتروجت

3- محمد رضا - سيراميكا كليوباترا

4- زياد الشيات - سيراميكا كليوباترا

5- علاء شعبان - سيراميكا كليوباترا

6- إسلام عماد «ريشة» - حارس مرمى سيراميكا كليوباترا

7- أحمد شريف - إنبي

8- صلاح زايد - إنبي

9- أحمد زكي - إنبي

10- مروان عصام - بيراميدز

11- الكاميروني مايكل إيجبيمبا - لافيينا

12- الزامبي ديفيد سيموكوندا - سيراميكا كليوباترا

13- يوسف عفيفي -الجونة (إعارة)

صفقات بتروجت

1- كريم الديب: مدافع - الاتحاد السكندري

2- النيجيري أبو بكر ليادي - الاتحاد السكندري

3- حسام عادل - الأهلي

4- الإيفواري فريدي مايكل - سيراميكا كليوباترا (إعارة)

5- الجنوب أفريقي كيجوجلو سيجوتا “ كي جي ” : - كايزر تشيفز

6- الفلسطيني عبد الهادي رشيد - الأنصار اللبناني

7- النيجيري جودوين شيكا - مودرن سبورت

8- عمر ضياء - نادي تيم أف سي

9- سمير محمد - الأهلي

صفقات غزل المحلة

1- عبد الرحمن شيكا - مودرن سبورت

2- محمد كوكو - حارس مرمى سيراميكا كليوباترا

3- الموريتاني محمد إكباد

4- عبد الفتاح شتا - كهرباء الإسماعيلية

5- عمرو جمعة - الاتحاد السكندري

6- عبد الرحمن عماد - زد

7- حازم العسكري - زد (إعارة)

8- عبد الرحمن رشدان

9- فارس نشاط - شبيبة القبائل الجزائري

مع عودة المعارين عبده يحيي ومحمد نبيه وأحمد وائل

صفقات المقاولون العرب

1- ميدو جابر - المصري البورسعيدي

2- محمد عمار - الإسماعيلي

3- الفلسطيني محمد صندوقة - سما السرحان الأردني

4- شريف رضا - سموحة

5- يوسف سفينة - افيينا

6- الفلسطيني أنس بني عودة - شباب الأردن

7- شادي حسين - زد

8- الموريتاني إدريسا تيام - مسيمير القطري

9- عمر كمال عبد الواحد - الأهلي

10- خالد عبد الفتاح - سيراميكا كليوباترا

11- إبراهيم عادل - الأهلي

صفقات مودرن سبورت

1- محمود الزنفلي - حارس حرس الحدود

2- مصطفى مخلوف - حارس الأهلي

3- كريم يحيى - كهرباء الإسماعيلية

4- أدهم نبيل - بيراميدز

5- محمد غريب "تيتو" - المريخ البورسعيدي

6- مصطفى جمال : فريق "جي"

7- السيد صبحي: حارس القناطر الخيرية

8- سيف أشرف «أوفا» - العبور

9- محمود الحلواني - السكة الحديد

10- عبد الرحمن رزق «اللمبي»- الإنتاج الحربي

11- يوسف علي - الإنتاج الحربي

12- كامل كابوريا - بروكسي

13- وليد مصطفى - فاركو

14- النيجيري إسماعيل إيوديلي - نادي شوتنج ستار

15- الزاهي عبد النبي - مصر للمقاصة

16- محمد شرقية - دايموند

17- الغاني مايكل إفسون - هارتس أوف لايونز

صفقات طلائع الجيش

1- محمود شبانة

2- سعيد كمال سعيدو

3- زغلول محمد

4- أحمد وحيد

5- الفرنسي وليد بنبلة - مدافع مونتلويس الفرنسي

6- التوجولي كومي أرنود كوملافي - فريق كارا التوجولي

7- مهند محمد - مهاجم المقاولون العرب (إعارة)

8- أيمن أمير عبد العزيز

صفقات الاتحاد السكندري

1- حسام حسن

2- محمد فخري

3- مؤمن عوض

4- خالد مسعد

5- عبد الرحمن هشام

6- أحمد الشاذلي

7- أحمد حمدي

8- محمد مصطفى ميدو

9- أحمد العربي

10- أحمد السيد

11- الأوغندي كينيث سيماكولا

12- علي الجابري

13- الحبيب أحمد حسن

14- إسلام عبد الله زد (إعارة)

15- مصطفى معوض

16- مازن أسامة

17- معتز محمد

18- أنس وائل

19- الزامبى باسكال فيري جناح بيراميدز (إعارة)

مع تجديد إعارة الرباعي محمود عماد ويسري وحيد من البنك الأهلي ونور علاء جناح ومحمد توني من سيراميكا كليوباترا

صفقات بترول أسيوط

1- كريم عماد: حارس مرمىموردن سبورت

2- محمود علاء: مدافع أبو قير للأسمدة

3- الجامبي أليو جاتا: مدافع الجونة

4- أحمد مجدي: مدافع الزمالك

5- أحمد حمزاوي: وسط كهرباء الإسماعيلية

6- إسماعيل أشرف: جناح حرس الحدود

7- النيجيري ألابي فولارين سلام: وسط ديروط

8- الكاميروني تشي بوندي: مهاجم لافيينا

9- عبد الرحمن كمال وسط الزمالك

10- الغاني نانا كوامي -مهاجم - من الدوري الكمبودي

11- فتحي جمال - جناح بايونيرز

12- علي مهران: مدافع ديروط

صفقات القناة

1- محمد حمدي زكي

2- محمد عنتر

3- محمد شعبان

4- محمد هلال

5- حسن الشاذلي

6- حفيظ إبراهيم

7- محمود رزق

8- الأردني محيسن أبو جبلة - ظهير أيسر نادي السلط

9- محمد صادق - وسط سيراميكا كليوباترا (إعارة)

10- علي الفيل - مدافع مودرن سبورت

11- محمد هاني تريكة

12- مصطفى حمادة

13- اللبناني رامي نجارين - جناح نادي ويلينجتون فينيكس النيوزيلندي

14- مهاب سامي - ظهير أيسر الشرقية (إعارة)

15- زياد طارق - ظهير أيسر زد (إعارة)

16- حازم أبو سنة - مهاجم غزل المحلة السابق

صفقات أبو قير للأسمدة

1- محمود عبد الرحيم جنش حارس الاتحاد السكندري

2- محمد سعيد شيكا: حارس فاركو

3- عمر هشام: حارس إنبي

4- عماد فتحي: جناح سموحة

5- عماد حمدي: خط وسط مودرن سبورت

6- محمد دبش: مدافع سموحة

7- مصطفى عبد الرحيم: خط وسط البنك الأهلي (إعارة)

8- أحمد عوض: مدافع سموحة

9- أحمد خالد: جناح سموحة

10- أيمن الجزار: ظهير أيسر مسار (إعارة)

11- محمد أبو جودة: مهاجم المقاولون العرب

12- سيف العجوز: مدافع فاركو

13- جابر كامل: مدافع فاركو

14- الفسلطيني بشار شوبكي: خط وسط الترسانة الليبي

15- زياد شاكر: جناح بيراميدز

16- أحمد داهش: ظهير أيسر وادي دجلة

17- زياد فرج: خط وسط المصري البورسعيدي

18- سيف شيكا: جناح الجونة