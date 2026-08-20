محافظ أسيوط يزور دير درنكة ويشارك الأنبا يوآنس احتفالات عيد السيدة العذراء

في أجواء اتسمت بالمحبة والفرحة، استقبل نيافة الأنبا يوآنس، مطران أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بدير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة، بالتزامن مع احتفالات أبناء المحافظة بعيد السيدة العذراء مريم.

ورافق محافظ أسيوط خلال الزيارة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، واللواء محمد سليم، السكرتير العام المساعد، والشيخ عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور علي محمود، رئيس منطقة أسيوط الأزهرية، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية وقيادات وأئمة الأوقاف ومسؤولي تنشيط السياحة.

واستُهلت الزيارة بعزف السلام الجمهوري، أعقبه تقديم كورال الدير مجموعة من الترانيم، وسط أجواء من البهجة والترحيب بالمحافظ والوفد المرافق له.

ورحب نيافة الأنبا يوآنس بمحافظ أسيوط والوفد المرافق، معربًا عن سعادته بمشاركته أبناء المحافظة احتفالاتهم بعيد السيدة العذراء، مؤكدًا أن حرص القيادات على مشاركة المواطنين مناسباتهم يعكس مشاعر المحبة وروح الأخوة التي تجمع أبناء الوطن.

وأكد مطران أسيوط أن المحافظة ستظل نموذجًا للمحبة والتآخي والوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن مشاركة القيادات التنفيذية والدينية في المناسبات المختلفة تؤكد روح التعاون والتكاتف بين جميع أبناء أسيوط.

وفي ختام اللقاء، تمنى نيافة الأنبا يوآنس لمحافظ أسيوط دوام التوفيق والنجاح في مهمته، ومواصلة جهوده لخدمة أبناء المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتأتي زيارة محافظ أسيوط لدير درنكة في إطار المشاركة في احتفالات أبناء المحافظة بعيد السيدة العذراء، في مشهد جمع القيادات التنفيذية والدينية، وعكس أجواء المحبة والتآخي والوحدة الوطنية.