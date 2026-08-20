مطران الكرسي الأورشليمي يعتذر عن تصريحاته بشأن بابا الفاتيكان

قدم الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الأرثوذكسية الشرقية، اعتذارًا وتوضيحًا بشأن مقطع فيديو جرى تداوله خلال الأيام الماضية على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، وتضمن حديثًا منسوبًا إليه حول رأي بابا الفاتيكان في الكتاب المقدس.

ليس حديثًا جديدًا

وأوضح الأنبا أنطونيوس أن الفيديو المتداول ليس حديثًا جديدًا، وإنما هو جزء من عظة قديمة ألقاها قبل أكثر من 6 سنوات، مشيرًا إلى أن تعليقه في ذلك الوقت جاء بناءً على مقالات وتصريحات كانت منتشرة على نطاق واسع، وتناقلتها عدة مواقع بصورة دفعت كثيرين إلى الاعتقاد بأنها صادرة بالفعل عن رأس الكنيسة الكاثوليكية.

وأكد مطران الكرسي الأورشليمي أن تلك المعلومات ثبت فيما بعد عدم صحتها، معربًا عن اعتذاره عن عدم التحقق بصورة كافية من دقة ما نُشر آنذاك ومصادره.

وقال الأنبا أنطونيوس إن كلماته جاءت بحسن نية ودون أي قصد للإساءة، خاصة أن المعلومات التي قرأها في ذلك الوقت كانت تتعلق بالكتاب المقدس، الذي وصفه بأنه «دستور حياة المسيحيين ومركز الإيمان المسيحي».

وأكد مطران الكرسي الأورشليمي تقديره الكامل لإخوته الكاثوليك وجميع أبناء الطوائف المسيحية، مشددًا على أن الجميع تجمعهم روابط المحبة والتعاون والعمل المشترك، خاصة في مدينة أورشليم القدس، وكذلك من خلال مجلس كنائس الشرق الأوسط.

واختتم الأنبا أنطونيوس بيانه بالتأكيد على محبته للجميع، موضحًا أن الهدف من التوضيح هو تصحيح ما ورد في المقطع المتداول، وبيان حقيقة توقيت التصريحات والملابسات التي أحاطت بها.