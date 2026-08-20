قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كبار مهندسي مصر يستعدون لتحسين كفاءة الخدمات والبنية الأساسية في أسوان
في نداء لجموع الصحفيين.. ضياء رشوان يدعو لفتح المساحات لكافة الآراء والإعداد للمؤتمر السنوي للإعلام
حرب إيران تعيد رسم خريطة الطيران العالمية.. وسول بديلا محتملا لدبي كمركز ترانزيت
6 ملفات عربية.. تفاصيل لقاء العلمين بين نبيل فهمي ورئيس الوزراء القطري
نداء من وزير الدولة للإعلام للصحفيين والإعلاميين: "فضفضة" ضرورية.. واقتراحات للمهنة والوطن
أخبار التوك شو | استقرار الذهب والطقس والعملات..خبير: استهداف كابلات هرمز يؤثر على الاتصالات والملاحة
مصر وتركيا يحذران من إقدام إسرائيل على تنفيذ مشروع E1 الاستيطاني بالضفة
أبرزها نمو الجالية الإسلامية| أسباب تصاعد الإسلاموفوبيا في تكساس
«بيطري الشرقية» يناقش الاستعداد لتطبيق «سنة الامتياز» لأول مرة لطلاب كلية الطب البيطري | صور
وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان خفض التصعيد وتنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة
أصبحتم أكثر معرفة منا بالحياة العصرية.. رئيس الوزراء يلتقي أوائل طلبة شهادة الثانوية العامة
نشرة المرأة والمنوعات | أعراض بولية تؤثر على حياة الرجال.. كيف ترفعين مناعة طفلك استعدادًا لبدء الدراسة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطران الكرسي الأورشليمي يعتذر عن تصريحاته بشأن بابا الفاتيكان

الأنبا أنطونيوس
الأنبا أنطونيوس
ميرنا رزق

قدم الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الأرثوذكسية الشرقية، اعتذارًا وتوضيحًا بشأن مقطع فيديو جرى تداوله خلال الأيام الماضية على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، وتضمن حديثًا منسوبًا إليه حول رأي بابا الفاتيكان في الكتاب المقدس.

ليس حديثًا جديدًا

وأوضح الأنبا أنطونيوس أن الفيديو المتداول ليس حديثًا جديدًا، وإنما هو جزء من عظة قديمة ألقاها قبل أكثر من 6 سنوات، مشيرًا إلى أن تعليقه في ذلك الوقت جاء بناءً على مقالات وتصريحات كانت منتشرة على نطاق واسع، وتناقلتها عدة مواقع بصورة دفعت كثيرين إلى الاعتقاد بأنها صادرة بالفعل عن رأس الكنيسة الكاثوليكية.

وأكد مطران الكرسي الأورشليمي أن تلك المعلومات ثبت فيما بعد عدم صحتها، معربًا عن اعتذاره عن عدم التحقق بصورة كافية من دقة ما نُشر آنذاك ومصادره.

وقال الأنبا أنطونيوس إن كلماته جاءت بحسن نية ودون أي قصد للإساءة، خاصة أن المعلومات التي قرأها في ذلك الوقت كانت تتعلق بالكتاب المقدس، الذي وصفه بأنه «دستور حياة المسيحيين ومركز الإيمان المسيحي».

وأكد مطران الكرسي الأورشليمي تقديره الكامل لإخوته الكاثوليك وجميع أبناء الطوائف المسيحية، مشددًا على أن الجميع تجمعهم روابط المحبة والتعاون والعمل المشترك، خاصة في مدينة أورشليم القدس، وكذلك من خلال مجلس كنائس الشرق الأوسط.

واختتم الأنبا أنطونيوس بيانه بالتأكيد على محبته للجميع، موضحًا أن الهدف من التوضيح هو تصحيح ما ورد في المقطع المتداول، وبيان حقيقة توقيت التصريحات والملابسات التي أحاطت بها.

الأنبا أنطونيوس كنائس الشرق الأوسط الأرثوذكسية بابا الفاتيكان الفاتيكان الكاثوليك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

أسعار الدواجن

صعود تدريجي.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس بالأسواق

حادث

مصرع وإصـابة 19 في حـ ـادث انقلاب سيارة عمالة بالمنوفية

عموتة والغندور والنني

كلام كاذب.. رد فعل صادم من النني على تصريحات خالد الغندور بشأن عموتة

تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة2026

لو مجموعك 50%.. إليك كليات خالية في تنسيق المرحلة الثالثة

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

بأسعار مخفضة..إقبال كبير علي سوق اليوم الواحد بمركز الداخلة بالوادي الجديد..صور

مصر تعيد بناء أسطولها التجاري.. 40 سفينة بحلول 2030 لتأمين التجارة

مصر تعيد بناء أسطولها التجاري.. 40 سفينة بحلول 2030 لتأمين التجارة

فرج فودة

فرج فودة.. مفكر حذّر من الرصاصة قبل أن تسكته للأبد

بالصور

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

فيديو

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد