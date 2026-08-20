قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليمات عاجلة بشأن قائمة أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة و اليابانية والقومية
80 % زيادة في التبادل التجاري .. مصر وقطر توقعان اتفاقيات جديدة ضمن أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية
قرار في جامعة الإسكندرية بالاستغناء عن المعاملات الورقية واستبدالها بالرقمية
مصر وقطر وتركيا يدينون الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة
حاسبينا تبع مرتضى منصور.. نادي الزمالك يتخلى عن 7 موظفين دون الرجوع إليهم.. إنفراد
أنقرة: سنواصل حماية سوريا.. وعلى إسرائيل وقف هجماتها "المتهورة"
قبل عودة المدارس .. كيف ترفعين مناعة طفلك استعدادًا لبدء الدراسة؟
يومان أم ثلاثة؟.. إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص رسمياً
مصر تفوز باستضافة الاجتماع السنوي لمجلس إدارة اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي
استقالات تضرب فيفا.. 3 اتحادات قارية تدرس سحب الثقة من إنفانتينو لهذا السبب
خلاف على إيجار محل .. القبض على طرفي مشاجرة بمدينة نصر
الأوقاف تعلن موعد الاختبار الشفوي لمنحتي الماجستير والدكتوراه للعاملين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس: «أبونا» هو الراعي الذي يحب ويسند ويصلي من أجل رعيته

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس
ميرنا رزق

تأمل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظته، في إنجيل القداس، اليوم، عن «الراعي الصالح»، متوقفًا عند المعنى الروحي العميق لكلمة «أبونا» التي يطلقها أبناء الكنيسة على الكاهن، مؤكدًا أن الكاهن ليس مجرد مسؤول عن رعيته، بل هو راعٍ يحمل أبناءه بالمحبة والصلاة والاهتمام.

وأوضح قداسة البابا أن الراعي الصالح يعرف خرافه ويحافظ عليها ويمشي أمامها، وحتى أصغر خروف يحمله على كتفه، لأنه لا يتعامل مع رعيته باعتبارها مسؤولية فقط، وإنما يحب أبناءها ويسندهم ويذكرهم باستمرار في صلواته.

الشعب يختار راعيه

وأشار إلى أن من جمال الكنيسة الأرثوذكسية أن الشعب يختار راعيه، بينما تكون أولى وأهم مسؤوليات الراعي هي الصلاة من أجل شعبه، لافتًا إلى أن كلمة «قس» تعني «مصلي»، في حين أن «قمص» تعني «مدبر».

وأكد قداسة البابا أن للرعية أيضًا دورًا مهمًا، يتمثل في الاستماع إلى صوت الراعي الحقيقي، وهو السيد المسيح، والتمييز بين صوته وأصوات العالم الكثيرة.

واستشهد قداسة البابا بحياة القديس الأنبا أنطونيوس، الذي استجاب لصوت المسيح عندما سمع الآية: «إن أردت أن تكون كاملًا.. فتعال اتبعني»، فغيّر حياته بالكامل وسلك في طريق التكريس.

وشدد على أن الكنيسة تظل دائمًا مثل الأم التي تربي أبناءها وتوجههم وتعلمهم كيف يسمعون صوت الله ويستجيبون له، مؤكدًا أن الإنسان يحتاج إلى أن تظل أذنه حساسة لصوت الراعي وقلبه مستعدًا للاستجابة.

واختتم التأمل بالتأكيد على وعد السيد المسيح للإنسان، قائلًا: «وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل»، في رسالة تؤكد أن الراعي الصالح لا يكتفي بإرشاد رعيته، بل يمنحها الطمأنينة والرجاء والحياة الأفضل.

واختتم قداسته: ويظل أجمل ما في علاقة الراعي برعيته أن تقوم على المحبة والرعاية والصلاة، وأن تقابلها رعية تعرف صوت راعيها الحقيقي، وتتبعه وتسير في طريق المسيح.

القداس الكنيسة الكاهن البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

حمزة عبدالكريم

معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

أسعار الدواجن

صعود تدريجي.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس بالأسواق

الدولار

في 5 بنوك.. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

حالة الطقس

«الحر راجع النهارده وبكرة».. الأرصاد تحذر من موجة حر جديدة تبدأ الجمعة

ترشيحاتنا

وزير الصحة

وزير الصحة يستقبل وزيرة التعاون الدولي القطرية لبحث سبل دعم الأشقاء الفلسطينيين

قداسة البابا تواضروس

البابا تواضروس: «أبونا» هو الراعي الذي يحب ويسند ويصلي من أجل رعيته

قداسة البابا تواضروس

احتفالية تدشين كنيسة الشهيدين مارجرجس والأمير تادرس الشطبي بالإسكندرية

بالصور

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

فيديو

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد