البابا تواضروس يشهد احتفالية اليوبيل الذهبي لكنيسة العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني احتفالية كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس عمود الدين، بكليوباترا بالإسكندرية بمناسبة باليوبيل الذهبي لإقامة أول قداس فيها، والذي صلاه وقتها القديس القمص بيشوي كامل.

اليوبيل الذهبي

جاء ذلك على هامش اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته، والذي عقد في الكنيسة ذاتها..

وقبل الاحتفالية افتتح قداسة البابا مركز "ستوديو لوغوس" لخدمة أبناء الكنيسة والمنطقة والتقط لقداسته صورة تذكارية مع خورس شمامسة الكنيسة وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لهذه المناسبة.

بدأت الاحتفالية بصلاة الشكر وشارك فيها صاحبا النيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والقمص تادرس يعقوب ملطي وكهنة الكنيسة وبعض من كهنة الإسكندرية وأعداد كبيرة من الشعب.

تضمنت الاحتفالية كلمة ترحيب من القمص يوأنس عزيز كاهن الكنيسة بقداسة البابا والذي عبر بكلمات رقيقة عن سعادته بحضور قداسته هذه المناسبة، تلاها مجموعة من العروض والترانيم والأفلام الوثائقية التي تؤرخ لتاريخ الكنيسة والمراحل التي مرت بها منذ أن كانت ڤيلا تبرعت بها سيدة من سكان المنطقة للقديس القمص بيشوي كامل.

واختتمت الاحتفالية بكلمة قداسة البابا والتي أثنى فيها على كل الفقرات التي قدمت، معربًا عن سعادته بهذه المناسبة الجميلة، معبرًا عن مسيرة الكنيسة عبر خمسين عامًا بالآية "الَّذِينَ يَزْرَعُونَ بِالدُّمُوعِ يَحْصُدُونَ بِالابْتِهَاجِ." (مز ١٢٦: ٥).