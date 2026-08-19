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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة حلوان لمحركات الديزل ويكافئ المتميزين

الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط
الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط
كريم الخطيب

أجرى الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة داخل شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي)، حرص خلالها على متابعة سير العمل ميدانيًا، وتفقد عدد من خطوط الإنتاج بالشركة.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي جولته بالمرور على عدد من القطاعات وخطوط الإنتاج بالشركة، وهي مصنع محركات الديزل وقطع الغيار الخاصة بها، وخطوط إنتاج مهمات الرباط سواء بالتشكيل على الساخن أو على البارد، بالإستعانة بالروبوت وماكينات CNC المتطورة، لتلبية الاستخدامات المختلفة؛ حيث يتيح التشكيل على الساخن إنتاج المسامير ذات الأحجام الكبيرة والأشكال الأكثر تعقيدًا، مع تحقيق متانة عالية وقدرة كبيرة على تحمل الأحمال والصدمات، بما يلائم تطبيقات مثل مهمات الرباط المستخدمة في السكك الحديدية، بينما يستخدم التشكيل على البارد لتصنيع مهمات الرباط التي تتطلب خواصًا ميكانيكية عالية ودقة أبعاد، مثل تلك المستخدمة في قطاعات الإنشاءات والسيارات.

كما تم خلال الجولة، الوقوف على العمليات التكميلية لمسامير قطاع مهمات الرباط، وإنتاج المكابس بقدرات متنوعة، إلى جانب تفقد خط إنتاج ديسكات التهوية المستخدمة بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والتي تمثل عنصرًا هامًا لإتمام عملية المعالجة بكفاءة.

وفي هذا الصدد أشار "جمبلاط" إلى أن شركة حلوان لمحركات الديزل ستعمل على التوسع في تصنيع الديسكات محليًا باستخدام المواد المركبة؛ لزيادة صلابة تلك الديسكات مع الحفاظ علي نفس أبعاد التصميمات الواردة من الخارج، لضمان توحيد القياسات العملية، بما يسهم في تلبية احتياجات مشروعات محطات معالجة المياه.

وتابع الوزير مراحل التشغيل بخطوط الإنتاج التي تم تفقدها ومعدلات الأداء وجودة العمليات الإنتاجية، واطلع على أحدث ما تم إدخاله من تطويرات على العملية التصنيعية، واستمع إلى شرح من مسئولي الشركة حول خطط التشغيل والتطوير خلال المرحلة المقبلة.

وحرص الدكتور المهندس صلاح جمبلاط على لقاء العاملين، والحديث معهم مباشرةً للاطمئنان على أحوالهم وظروف العمل، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، مؤكدًا أن العاملين يمثلون الثرورة الحقيقية التي ترتكز عليها الوزارة لتنفيذ خططها الإنتاجية والتطويرية.

ووجه بإعداد نظام لمكافأة العاملين المتميزين وربطه بالإنتاجية والقدرة على خلق الأفكار الابتكارية لتحسين جودة الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل.

كما أصدر توجيهات عاجلة بالاهتمام بالحالة الصحية لاثنين من العاملين بالشركة وتحويلهما إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج والرعاية الصحية.

وأكد الوزير أن الاهتمام بالعاملين لا ينفصل عن الاهتمام بتطوير الإنتاج، مشددًا على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة، وتذليل أي معوقات قد تواجههم، بما يمكّنهم من أداء مهامهم بأعلى مستويات الكفاءة.

وشدد "جمبلاط" على ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية والفنية المتاحة، والاستمرار في أعمال التحديث ورفع كفاءة المعدات وخطوط الإنتاج وتدريب الكوادر البشرية، مع الالتزام الصارم بمعايير الجودة وتوقيتات تنفيذ التعاقدات.

كما وجّه بضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لمعدلات الإنتاج ومؤشرات الأداء، وسرعة التعامل مع أي تحديات قد تؤثر على سير العمل، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل جهود الإدارة والعاملين، وتحويل خطط التطوير إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن الجولات الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمختلف الشركات والوحدات التابعة للوزارة، والوقوف على سير العمل على أرض الواقع، بما يسهم في اكتشاف فرص التطوير وتعزيز نقاط القوة ومعالجة أي ملاحظات في حينها.

واختتم الوزير جولته بالتأكيد على مواصلة دعم جهود العاملين، وتعزيز القدرات التصنيعية، وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة؛ بما يدعم قدرة شركة حلوان لمحركات الديزل على تنفيذ مهامها بكفاءة، والمساهمة في تعميق التصنيع المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.

الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط حلوان لمحركات الديزل مصنع 909 الحربي ماكينات CNC المتطورة وزارة الإنتاج الحربي

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