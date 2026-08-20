4 أسود و3 نمور.. مفاجآت حديقة الحيوان بالجيزة بعد افتتاحها | شاهد

تواصل حديقتا الحيوان والأورمان بالجيزة أعمال التطوير الشاملة، في إطار مشروع يستهدف إعادة إحياء الموقع ورفع كفاءته بما يتوافق مع المعايير الدولية لحدائق الحيوان، مع الحفاظ في الوقت نفسه على القيمة التاريخية والمعمارية للمكان، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للحيوانات وتجربة مختلفة للزوار.

ويشمل المشروع تطوير البنية التحتية، وتجهيز مناطق جديدة لإيواء الحيوانات، وإعادة تصميم مناطق العرض، إلى جانب إدخال أنظمة رقمية حديثة وخدمات تعليمية وبيطرية، فضلاً عن الاستعداد لاستقبال أنواع وأعداد جديدة من الحيوانات خلال الفترة المقبلة.

استعدادات لاستقبال الأفيال الآسيوية

وفي إطار الاستعدادات الخاصة باستقبال الأفيال الجورجية، جرى إرسال أربعة أخصائيين في مجال رعاية الحيوانات إلى جورجيا للخضوع لتدريب عملي متخصص قبل وصول الأفيال إلى مصر.

ويضم فريق التدريب ثلاثة متخصصين مصريين إلى جانب متخصص فرنسي، حيث يتلقون برنامجًا مكثفًا يركز على طرق التعامل مع الأفيال الآسيوية وأساليب رعايتها وتغذيتها ومتابعة سلوكها، بما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير الدولية المتبعة في التعامل مع هذا النوع من الحيوانات.

وفي الوقت نفسه، تتواصل أعمال تجهيز بيوت الأفيال داخل حديقة الحيوان بالجيزة، على مساحة تتجاوز 20 ألف متر مربع، لتوفير بيئة مناسبة للحيوانات الجديدة، مع مراعاة احتياجاتها السلوكية والطبيعية ومساحات الحركة والإقامة.

تطوير الحديقة وفق نموذج الحدائق المفتوحة

ويستند التصميم الجديد للحديقة إلى الانتقال من نموذج الأقفاص التقليدية إلى بيئات عرض مفتوحة تحاكي الطبيعة قدر الإمكان، مع تخصيص مساحات تتناسب مع طبيعة كل فصيلة واحتياجاتها.

كما يجري تنفيذ مسارات وممرات جديدة للزوار، بما يتيح مشاهدة الحيوانات من نقاط مختلفة وبطريقة أكثر تفاعلية، مع الحفاظ على سهولة الحركة داخل الحديقة وتوفير مسارات آمنة للدخول والخروج.

ويأتي ذلك بالتوازي مع إعادة توزيع مناطق عرض الحيوانات، بما يحقق رؤية أكثر وضوحًا للموقع ويمنح الزائر تجربة ترفيهية وتعليمية تجمع بين التعرف على الحيوانات والاستمتاع بالمساحات الخضراء.

إنجاز جانب كبير من أعمال البنية التحتية

وشهدت المرحلة الأولى من مشروع التطوير تقدمًا ملحوظًا، بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية الرئيسية، وعلى رأسها شبكات المياه والصرف، إلى جانب ترميم أكثر من 90% من المباني الأثرية الموجودة داخل حديقة الحيوان.

وتمثل أعمال البنية التحتية والترميم قاعدة أساسية للانتقال إلى المراحل التالية من المشروع، وفي مقدمتها تطوير مناطق عرض الحيوانات وتجهيز المنشآت الجديدة والخدمات المرتبطة بها.

كما يولي المشروع أهمية للحفاظ على الطابع التاريخي للحديقة، بحيث لا يأتي التطوير على حساب العناصر المعمارية والتراثية التي تميزها، وإنما يستهدف دمجها داخل منظومة حديثة تحقق متطلبات التشغيل الجديدة.

118 فصيلة جديدة و362 حيوانًا إضافيًا

وتتضمن خطة التطوير إدخال تنوع جديد إلى الحديقة من خلال استقدام 118 فصيلة جديدة من الحيوانات من عدد من الدول، إلى جانب إنهاء إجراءات استيراد 362 حيوانًا إضافيًا.

وتشمل الخطة أنواعًا تصل إلى الحديقة للمرة الأولى، من بينها أربعة أسود وثلاثة نمور، مع تجهيز مناطق مناسبة لكل نوع وفق احتياجاته، بما يدعم التنوع البيولوجي داخل الحديقة ويعزز قدرتها على تقديم محتوى تعليمي وترفيهي متنوع.

كما تتضمن الخطة الاستفادة من فائض الحيوانات الموجودة بحديقة الحيوان بالجيزة في دعم حدائق الحيوان بالمحافظات، وفق الضوابط المنظمة لعمليات نقل وإدارة الحيوانات.

منظومة بيطرية متطورة لرعاية الحيوانات

ويمثل الجانب البيطري أحد المحاور الرئيسية في خطة التطوير، حيث يجري الاعتماد على خبرات محلية ودولية متخصصة في مجال الرعاية البيطرية، بالتعاون مع الجهات البيطرية والبحثية المختصة.

وتشمل المنظومة الجديدة إنشاء وحدات طبية متطورة ومستشفى بيطري وصيدلية مرخصة، إلى جانب تطبيق نظم حديثة لمتابعة الحالة الصحية للحيوانات وتغذيتها وسلوكها.

كما تتضمن الخطة إنشاء نظام معلومات متكامل يسجل البيانات الصحية والغذائية والسلوكية لكل حيوان، بما يساعد فرق الرعاية على متابعة حالته بصورة مستمرة واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم.

ضوابط التعامل مع الحالات المرضية

وتتضمن منظومة الرعاية كذلك وضع إجراءات للتعامل مع الحيوانات التي تعاني من أمراض معدية غير قابلة للشفاء، بما يضمن حماية باقي الحيوانات والعاملين والزوار.

وفي الحالات التي تستدعي ذلك، يتم اللجوء إلى القتل الرحيم وفق المعايير والضوابط البيطرية الدولية، وبعد تقييم الحالة الصحية للحيوان من جانب الجهات والفرق المختصة، باعتبار أن الإجراء يرتبط بالحالات المرضية التي تمثل خطورة مستمرة ولا توجد إمكانية علاجية لها.

وتخضع القرارات المتعلقة بالحالات المرضية لإجراءات رقابية وبيطرية، مع التأكيد على أن التعامل مع الحيوانات لا يتم بصورة عشوائية، وإنما في إطار منظومة تستند إلى التقييم الطبي والمتابعة المتخصصة.

اعتماد المرحلة الأولى والاستعداد للمرحلة الثانية

وشهد مشروع التطوير مراجعات من جهات متخصصة في مجال حدائق الحيوان، تضمنت تقييم ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى ومدى توافقه مع الممارسات الدولية.

ومع اعتماد المرحلة الأولى، بدأت الاستعدادات للمرحلة الثانية من المشروع، والتي تتضمن استكمال إنشاء وتجهيز بيوت جديدة للحيوانات وتطوير مناطق العرض، إلى جانب مواصلة رفع كفاءة الخدمات البيطرية والتشغيلية.

ويستهدف المشروع في مجمله إعادة الحديقة إلى موقع متقدم على خريطة حدائق الحيوان، واستعادة قدرتها على استقطاب الزوار من داخل مصر وخارجها، مع تطوير محتواها التعليمي والبيئي.

ثلاثة مراكز تعليمية وبرامج للأطفال

ولا يقتصر التطوير على الجوانب الترفيهية فقط، إذ تتضمن خطة التشغيل إنشاء ثلاثة مراكز تعليمية متخصصة في علوم الأحياء والدراسات البيئية، إلى جانب برامج تعليمية تستهدف الأطفال.

وتستهدف هذه المراكز تقديم محتوى مبسط وتفاعلي يساعد الزوار، خاصة الأطفال، على التعرف إلى الحيوانات والبيئات الطبيعية وأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي.

كما تتضمن خطة التشغيل الاستعانة بنحو 60 مهندسًا زراعيًا متخصصًا، لدعم أعمال الرعاية النباتية وتطوير المساحات الخضراء والحفاظ على البيئة الطبيعية داخل الحديقتين.

التحول الرقمي وتنظيم حركة الزوار

ومن بين ملامح التشغيل الجديدة إدخال منظومة رقمية متكاملة، تشمل بيع التذاكر إلكترونيًا، وتوفير تطبيقات معلوماتية تساعد الزوار في التعرف على مكونات الحديقة ومناطق الحيوانات والخدمات المختلفة.

كما تتضمن الخطة تغطية الحديقة بكاميرات مراقبة، بما يعزز مستويات الأمان ويساعد على متابعة حركة الزوار والحيوانات.

ويجري كذلك إعداد أنظمة إلكترونية لإدارة البيانات المتعلقة بالحيوانات، بما يتيح تسجيل تاريخها الصحي والغذائي والسلوكي، وتحسين كفاءة عمليات المتابعة والرعاية.

دمج حديقتي الحيوان والأورمان

وتبلغ مساحة حديقة الحيوان نحو 86 فدانًا، بينما تمتد حديقة الأورمان على مساحة تقدر بنحو 28 فدانًا، وقد جرى دمج الحديقتين ضمن رؤية تطويرية واحدة باعتبارهما امتدادًا طبيعيًا لبعضهما البعض.

ويتيح هذا الدمج إنشاء نطاق أخضر واسع ومتكامل في قلب الجيزة، يجمع بين المناطق المفتوحة والمساحات الخضراء ومناطق عرض الحيوانات والخدمات الترفيهية والتعليمية.

كما يستهدف التصميم الجديد تحقيق استفادة أكبر من المساحات المتاحة، وتوزيع مكونات المشروع بصورة توفر تجربة أكثر تنوعًا وثراءً للزائر.

استعدادات لمواجهة الإقبال بعد الافتتاح

ومع توقع زيادة أعداد الزوار عقب إعادة افتتاح الحديقة، يجري التنسيق لتوفير ساحات انتظار خارج الحديقة وفي محيطها، بما يساعد على استيعاب حركة السيارات وتقليل التكدسات المرورية.

وتتضمن الخطة كذلك تنظيم مسارات الدخول والخروج بما يضمن سهولة وصول الزوار إلى الحديقة دون التأثير سلبًا على حركة المرور في المنطقة المحيطة.

ويأتي ذلك ضمن تصور تشغيلي متكامل يربط بين تطوير الموقع من الداخل وتهيئة المنطقة المحيطة لاستقبال الأعداد المتوقعة من المواطنين.

موعد الافتتاح المرتقب

أما موعد إعادة افتتاح حديقة الحيوان أمام الجمهور، فمن المنتظر أن تحدده الجهة المسؤولة عن تنفيذ وإدارة مشروع التطوير، مع وجود توقعات بإمكانية افتتاحها في نهاية العام الجاري، حال الانتهاء من الأعمال والتجهيزات المطلوبة وفق البرنامج التنفيذي.

ويظل الموعد النهائي مرتبطًا بمعدلات الإنجاز وجاهزية مختلف مكونات المشروع، خاصة مناطق الحيوانات والمنشآت الخدمية والأنظمة التشغيلية.