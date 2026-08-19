البابا تواضروس يُحذر من القسوة ويحدد موانع عمل الرحمة في عظته الأسبوعية

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالية كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس عمود الدين بكليوباترا بالإسكندرية، بمناسبة اليوبيل الذهبي لإقامة أول قداس بها، والذي صلاه القديس القمص بيشوي كامل.

وجاء ذلك على هامش اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته، حيث افتتح قبل الاحتفالية مركز «ستوديو لوغوس» لخدمة أبناء الكنيسة والمنطقة، والتقط صورة تذكارية مع خورس شمامسة الكنيسة، كما أزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمناسبة.

وخلال كلمته، حذر قداسة البابا من القسوة في التعامل مع الآخرين، موضحًا أن الرحمة قد تعوقها عدة أمور، من بينها القسوة، والانشغال بالنفس، وعدم الإحساس باحتياجات الآخرين، مؤكدًا أهمية أن يعيش الإنسان روح الرحمة والمحبة في معاملاته اليومية.

واختتمت الاحتفالية وسط أجواء من الفرح، بعدما قدمت الكنيسة عددًا من العروض والترانيم والأفلام الوثائقية التي استعرضت مسيرتها على مدار خمسين عامًا، فيما عبّر قداسة البابا عن سعادته بهذه المناسبة، مستشهدًا بالآية: «الَّذِينَ يَزْرَعُونَ بِالدُّمُوعِ يَحْصُدُونَ بِالابْتِهَاجِ» (مز ١٢٦: ٥).