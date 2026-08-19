قداسة البابا تواضروس يلتقي أعضاء هيئات التدريس بكليات جامعة الإسكندرية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء بالمسرح الملحق بالمقر البابوي بالإسكندرية أساتذة الجامعات أعضاء هيئات التدريس بكليات جامعة الإسكندرية.

يأتي هذا اللقاء، الذي يعقد للمرة الأولى، في إطار اهتمام قداسة البابا بتكريم الأساتذة الجامعيين المتفرغين والعاملين أعضاء هيئة التدريس تقديرًا لجهودهم والرسالة العلمية والإنسانية التعليمية التي يحملونها في فروعٍ عدة من علوم الحياة.

تضمن عرضًا لشرح فكرة الملتقى والهدف منه، تلاها مجموعة من الڤيديوهات والفقرات المختلفة ومنها صالون ثقافي أداره عدد من الأساتذة مع قداسة البابا أجاب خلاله على تساؤلاتهم واستفساراتهم.

وفي الختام تحدث قداسته مقدمًا التهنئة بمناسبة عيد التجلي المجيد الذي احتفلت به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، وأكد قداسته أن أستاذ الجامعة يمثل نموذجًا لكثير من الصفات، فهو:

١- نموذجًا في الاجتهاد: في العلم والحياة.

٢- نموذجًا في التشجيع: فهو يجب أن يكون مشجعًا لكثيرين ممن يبدأون طريق حياتهم، وذلك لما واجهه في مسيرته من تحديات وصعوبات. وشدد على أن التشجيع يخلق صورة حية للنجاح.

٣- نموذجًا للصورة الروحية: كونه سفيرًا للمسيح، فمن المفترض أن يحمل صورته ورسالته. بل ويجب أن يكون متميزًا ومبدعًا، وبالإجمال يكون نورًا للعالم.

كرّم بعدها قداسته الأساتذة المتفرغين والأساتذة والأساتذة المساعدين العاملين.

حضر اللقاء صاحبا النيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.