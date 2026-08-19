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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يلقي العظة الختامية لصوم العذراء مساء اليوم من الإسكندرية

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس
ميرنا رزق

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، العظة الختامية لصوم السيدة العذراء مريم، وذلك خلال اجتماع روحي يُبث عبر عدد من القنوات والصفحات المسيحية.

وتأتي العظة قبل أيام من ختام صوم السيدة العذراء مريم، الذي بدأ في السابع من أغسطس الجاري، ويشهد خلاله الأقباط أجواءً روحية واحتفالات ونهضات كنسية في مختلف الإيبارشيات والكنائس.

ومن المقرر أن تُنقل العظة في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر عدد من القنوات الفضائية المسيحية، من بينها «أغابي»، و«CTV»، و«MESat»، و«لوجوس»، إلى جانب صفحات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على منصات التواصل الاجتماعي، وقناة COC.

العظة الأسبوعية 

ويأتي اللقاء في إطار حرص قداسة البابا تواضروس الثاني على مشاركة أبناء الكنيسة المناسبات والأصوام والأعياد، وتقديم كلمات روحية وإرشادات تساعدهم على الاستفادة من الفترات الروحية والاقتراب من الله.

وتتزامن العظة مع الأيام الأخيرة من صوم السيدة العذراء، الذي يحظى بمكانة خاصة لدى الأقباط، حيث تتزين الكنائس بالاحتفالات والتمجيدات والصلوات، وتختتم الكنيسة هذه الأيام الروحية بالاحتفال بعيد صعود جسد السيدة العذراء مريم.

ومن المقرر أن تُقام العظة من كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس عمود الدين بالإسكندرية، وسط متابعة واسعة من أبناء الكنيسة داخل مصر وخارجها.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني العذراء مريم صوم السيدة العذراء الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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