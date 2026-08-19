نياحة القس إسحاق نبيه كاهن كنيسة العذراء بأرض الجولف.. والبابا تواضروس يقدم خالص العزاء

توفي القس إسحاق نبيه، كاهن كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف بمصر الجديدة، عن عمر تجاوز ٦٥ عامًا، بعد حياة حافلة بالخدمة والعطاء، وخدمة كهنوتية امتدت لنحو ١٩ عامًا.

وُلد الأب المتنيح في ٢٣ فبراير ١٩٦١، وسيم كاهنًا في ٩ مايو ٢٠٠٧، ليكرس سنوات خدمته في رعاية أبناء الكنيسة وخدمتهم، تاركًا سيرة طيبة ومحبة في نفوس شعبه وكل من عرفه.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء إلى الآباء كهنة كنائس مصر الجديدة في نياحة الأب الفاضل القس إسحاق نبيه، ملتمسًا العزاء لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة والنصيب والميراث مع الأربعة والعشرين قسيسًا.