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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي تبحث إمكانية إنشاء فرع لجامعة تسوكوبا اليابانية في مصر

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

• قنصوة يستعرض جهود مصر في استقطاب فروع الجامعات الدولية ويبحث إمكانية إنشاء فرع لجامعة تسوكوبا في مصر

• بحث إطلاق برامج درجات علمية مشتركة ومزدوجة وتبادل الطلاب والباحثين بين الجامعات المصرية واليابانية

• قنصوة يبحث الاستفادة من خبرات جامعة تسوكوبا في علوم التربية وتدريب المعلمين وبرامج “التوكاتسو”

• وزير التعليم العالي يزور معامل ومراكز التميز بجامعة تسوكوبا المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي والهندسة الطبية

التقى د.عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، خلال زيارته لليابان الرئيس الأكاديمي لجامعة تسوكوبا اليابانية، بمقر الجامعة في مدينة تسوكوبا العلمية بمحافظة إيباراكي، حيث استعرض الجانبان أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي، وبحثا سبل توسيع الشراكة بين جامعة تسوكوبا والجامعات المصرية، وإمكانية إنشاء فرع للجامعة في مصر.

وشارك في الزيارة وفد رفيع المستوى ضم كلا من د.هاني هلال، الأمين العام لشراكة التعليم المصرية اليابانية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ود.ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود.غادة عبد الباري، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات.

وتأتي الزيارة في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توسيع التعاون مع الجامعات اليابانية، واستقطاب فروع الجامعات الدولية إلى مصر، وتعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، بما يدعم توجه الدولة نحو تدويل التعليم العالي، ورفع جودة البرامج الأكاديمية، وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير جهود مصر في التوسع في استضافة فروع الجامعات الدولية، وما يوفره الإطار المصري للفروع الدولية للجامعات من فرص للتعاون مع الجامعات العالمية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير منظومة التعليم العالي، وتوفير برامج أكاديمية ذات طابع دولي للطلاب المصريين، وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيراتها العالمية.

وفي هذا السياق، بحث قنصوة مع الرئيس الأكاديمي لجامعة تسوكوبا إمكانية إنشاء فرع للجامعة في مصر، أو تطبيق نموذج «الحرم الجامعي داخل الحرم الجامعي» بالتعاون مع إحدى الجامعات المصرية، بما يتيح تقديم برامج أكاديمية مشتركة، والاستفادة من الإمكانات العلمية والأكاديمية والبنية التحتية المتاحة لدى الجامعات المصرية.

كما تناول اللقاء تجربة جامعة تسوكوبا في إنشاء فرعها الجامعي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والذي بدأ عمله في سبتمبر 2024 بالتعاون مع جامعة مالايا، حيث بحث الجانبان أبرز الدروس المستفادة من التجربة، خاصة فيما يتعلق بالشراكة مع الجامعة المضيفة والحوكمة، والتمويل، والاعتماد الأكاديمي، وإمكانية الاستفادة من هذه الخبرات عند دراسة إنشاء فرع للجامعة في مصر.

وبحث الجانبان إمكانية إطلاق برامج أكاديمية مشتركة بين جامعة تسوكوبا والجامعات المصرية، تشمل برامج الدرجات العلمية المشتركة والمزدوجة، وبرامج تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، مع الاستفادة من برامج ومنح شراكة التعليم المصرية اليابانية (EJEP)  الممتدة حتى عام 2031، بما يعزز الحراك الأكاديمي، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

كما بحث قنصوة الاستفادة من خبرات جامعة تسوكوبا في مجال علوم التربية، وتعزيز التعاون في إعداد وتدريب المعلمين، بما في ذلك دعم برامج «التوكاتسو»، والاستفادة من الخبرة اليابانية في تطوير أساليب إعداد المعلمين وتنمية مهاراتهم.

وعقب الاجتماع، قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة ميدانية لعدد من المعامل ومراكز التميز بجامعة تسوكوبا، للاطلاع على أحدث الإمكانات والتجهيزات البحثية والتكنولوجية، والتعرف على التجارب العلمية والتطبيقية التي تنفذها الجامعة في عدد من المجالات ذات الأولوية.

وشملت الزيارة عددًا من المعامل ومراكز التميز المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي والهندسة الطبية، حيث اطلع د.عبد العزيز قنصوة على جانب من المشروعات والأبحاث التي تنفذها الجامعة في هذه المجالات، وبحث فرص الاستفادة من الخبرات والإمكانات البحثية المتقدمة في تعزيز التعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي المصرية.

وأكد وزير التعليم العالي أهمية توسيع التعاون مع جامعة تسوكوبا في المجالات العلمية والتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الذكاء الاصطناعي والهندسة الطبية، وربط التعاون الأكاديمي والبحثي باحتياجات التنمية، وتعزيز مشاركة الباحثين والطلاب في المشروعات والبرامج المشتركة.

كما بحث الجانبان إمكانية إيفاد بعثة من جامعة تسوكوبا إلى مصر خلال عام 2027؛ للتعرف على إمكانات الجامعات المصرية وبحث مجالات التعاون المقترحة، ودراسة الخطوات اللازمة لإنشاء فرع للجامعة أو تطبيق نموذج «الحرم الجامعي داخل الحرم الجامعي»، إلى جانب بحث توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الجامعات المصرية لتحديد مجالات التعاون وآليات تنفيذها.

وأكد قنصوة أن التوسع في الشراكات مع الجامعات الدولية المتميزة يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير منظومة التعليم العالي المصرية، وتوفير برامج أكاديمية بمعايير دولية، وتعزيز فرص الطلاب والباحثين في التفاعل مع المؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يسهم في رفع جودة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية.

وتأتي زيارة جامعة تسوكوبا ضمن برنامج زيارة د.عبد العزيز قنصوة إلى اليابان، والتي تستهدف توسيع التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية اليابانية، والاستفادة من التجربة اليابانية في التعليم والبحث والابتكار، وفتح آفاق جديدة للشراكات الأكاديمية الدولية، بما يدعم توجه الدولة المصرية نحو تطوير التعليم العالي وتعزيز التعاون الدولي والارتقاء بمستوى منظومة البحث العلمي.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

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