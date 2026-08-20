قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمزة عبدالكريم يفرض نفسه في قائمة برشلونة لمواجهة إلتشي بالدوري الإسباني
موعد عودة حديقة الحيوان يقترب .. هل تفتح أبوابها نهاية 2026؟
إنشاء مصنع جيا مصر للمنتجات الصحية بالعين السخنة لدعم التنمية الاستثمارية
أفشة يلتقي رافينيا وجافي بعد مباراة الأهلي وبرشلونة في لقطة مميزة
قطع المياه 6 ساعات بمنطقة ترعة الإخلاص غداً
الجيش الأمريكي يعلن وصول حاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط
الجيش الأمريكي : غيرنا مسار 67 سفينة وعطلنا 3 منذ استئناف الحصار على إيران
موعد مباراة محمد صلاح مع طرابزون سبور أمام بطل المجر والقنوات الناقلة
بعد دخوله موسوعة جينيس .. كابونجا يعلن عن حدث عالمي برعاية النقل والشباب والرياضة
إثيوبيا تشتعل.. غارات جوية بطائرات مسيرة في موقعين بإقليم تيجراي
سنتكوم: حاملة الطائرات جورج واشنطن تصل إلى الشرق الأوسط
محمد صلاح يقود تشكيل طرابزون سبور لمواجهة فيرينتسفاروشي المجري بتصفيات الدوري الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار
سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وسط متابعة واسعة لحركة العملة الأمريكية، خاصة مع تسجيل الدولار ارتفاعًا بنحو 63 قرشًا على الأقل منذ بداية الأسبوع الجاري.

وتباينت مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه من بنك إلى آخر، وفقًا لآخر التحديثات المنشورة، مع وجود فروق محدودة بين أسعار الشراء والبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في آخر تحديث نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع، وفق البيانات الواردة في التقرير.

وفي تحديث آخر لختام التعاملات، ورد أن سعر الدولار في البنك المركزي المصري سجل 50.65 جنيه للشراء و50.79 جنيه للبيع، وهو ما يعكس اختلاف توقيتات تحديث الأسعار المنشورة خلال اليوم.

وتأتي حركة الدولار اليوم بالتزامن مع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الذي حظي بمتابعة قوية من الأسواق، خاصة أن قرارات أسعار الفائدة تعد من العوامل المؤثرة في حركة سوق الصرف والسيولة النقدية.

الدولار يرتفع 63 قرشًا منذ بداية الأسبوع

شهدت العملة الأمريكية تحركًا صعوديًا منذ بداية الأسبوع الجاري، إذ ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بمقدار 63 قرشًا على الأقل، وفق البيانات الواردة في التقرير.

ويعكس هذا التحرك استمرار حالة المتابعة لسوق الصرف، في الوقت الذي تتأثر فيه أسعار العملات بعدد من المتغيرات الاقتصادية والمصرفية، إلى جانب حركة الطلب على الدولار وتوافر السيولة الدولارية.

ويترقب المتعاملون بصورة مستمرة أسعار الدولار المعلنة من البنوك، خاصة أن فروقًا محدودة قد تظهر بين سعر الشراء وسعر البيع، فضلًا عن اختلاف الأسعار من مؤسسة مصرفية إلى أخرى وفقًا لسياسات التسعير وحركة السوق.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

أقل سعر للدولار في البنوك

سجل أقل مستوى للعملة الأمريكية، وفق البيانات الواردة، نحو 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وجاء سعر الدولار في بنك الكويت الوطني عند 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع، ليكون ثاني أقل مستوى ضمن البنوك المذكورة.

أما البنك التجاري الدولي CIB، فسجل الدولار نحو 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع، ليأتي في المركز الثالث من حيث أقل أسعار العملة الأمريكية.

كما بلغ سعر الدولار نحو 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع في مجموعة من البنوك، شملت بيت التمويل الكويتي، وأبوظبي الأول، وكريدي أجريكول، والبركة.

وسجل الدولار نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع في بنكي التعمير والإسكان والمصرف العربي الدولي.

سعر الدولار في البنوك

أظهرت بيانات ختام التعاملات وصول سعر الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع في عدد كبير من البنوك.

وشملت القائمة المصرف المتحد، وبنك قناة السويس، وميد بنك، وبنك التنمية الصناعية، والبنك المصري الخليجي، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك نكست، وبنك فيصل الإسلامي.

ويعكس تقارب الأسعار بين هذه البنوك وجود نطاق سعري محدود للعملة الأمريكية في ختام التعاملات، مع اختلافات طفيفة بين بعض المؤسسات المصرفية وفقًا لآخر تحديث صادر عنها.

أعلى سعر للدولار اليوم

سجل أعلى مستوى للدولار، وفق البيانات الواردة، نحو 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع في بنوك سايب، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي.

وجاء بنك HSBC عند 50.84 جنيه للشراء و50.94 جنيه للبيع، ليكون ثاني أعلى سعر ضمن البنوك التي شملتها المتابعة.

وتوضح هذه المستويات أن الفارق بين أقل وأعلى سعر معلن للدولار لا يزال محدودًا نسبيًا بين البنوك، إلا أن متابعة الأسعار تظل مهمة للراغبين في شراء أو بيع العملة الأمريكية، خصوصًا عند تنفيذ معاملات مالية ذات قيم مرتفعة.

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، وفق تحديث ختام التعاملات، 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.

كما سجل بنك مصر السعر نفسه، بواقع 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.

وسجل بنك القاهرة أيضًا 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي CIB المستوى ذاته وفق البيانات الواردة.

وتعكس هذه الأسعار تقاربًا واضحًا بين عدد من أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، مع استمرار تحديث الأسعار وفق حركة السوق.

أسعار الدولار في أبرز البنوك

جاءت أسعار الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري:
50.83 جنيه للشراء.
50.93 جنيه للبيع.

بنك مصر:
50.83 جنيه للشراء.
50.93 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:
50.83 جنيه للشراء.
50.93 جنيه للبيع، وفق تحديث ختام التعاملات الوارد في التقرير، مع الإشارة إلى أن تحديثًا آخر أظهر سعرًا أقل عند 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB:
50.83 جنيه للشراء.
50.93 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:
50.83 جنيه للشراء.
50.93 جنيه للبيع.

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة

تزامن تحرك الدولار مع قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبدالله، بتثبيت أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية دون تغيير، وذلك للمرة الرابعة على التوالي وفق البيانات الواردة.

وكشف تقرير لجنة السياسة النقدية عن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تحريك، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19%.

سعر الدولار اليوم

ويحظى قرار البنك المركزي بأهمية كبيرة بالنسبة إلى حركة الأسواق، نظرًا إلى ارتباط أسعار الفائدة بمستويات السيولة والادخار والاستثمار، إلى جانب انعكاساتها على قرارات المتعاملين في القطاع المصرفي وسوق الصرف.

ويأتي تثبيت الفائدة في وقت تترقب فيه الأسواق تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، إلى جانب مؤشرات التضخم والنمو وحركة العملات الأجنبية.

تحركات الدولار تحت متابعة المتعاملين

يظل سعر الدولار مقابل الجنيه من أكثر أسعار العملات متابعة داخل القطاع المصرفي، نظرًا لتأثيره على العديد من الأنشطة الاقتصادية، بدءًا من عمليات الاستيراد والتجارة الخارجية وصولًا إلى تكلفة بعض السلع والخدمات المرتبطة بالأسواق العالمية.

سعر الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه الدولار سعر الدولار اليوم في البنك المركزي أقل سعر للدولار في البنوك سعر الدولار في البنوك أعلى سعر للدولار اليوم سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أسعار الدولار في أبرز البنوك تحركات الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

حملة وعي بالأزهر تفند مزاعم أن النبي ﷺ كان على مذهب أريوس

حادث

مصرع وإصـابة 19 في حـ ـادث انقلاب سيارة عمالة بالمنوفية

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات هامة اليوم.. إليك التفاصيل

عموتة والغندور والنني

كلام كاذب.. رد فعل صادم من النني على تصريحات خالد الغندور بشأن عموتة

ترشيحاتنا

رضا الوكيل

«روائع باليه سنغافورة» على المسرح الكبير احتفالًا بمرور 60 عامًا على العلاقات المصرية السنغافورية

اجتماع محافظ قنا

محافظ قنا يوجه بحصر الأراضي غير المستغلة لطرحها ضمن مشروعات مبادرة"حياة كريمة"

المركز القومي للترجمة

الوجيز في علم السياسة المقارن .. أحدث إصدارات القومي للترجمة

بالصور

بدلًا من 90 دقيقة.. 3 دقائق فقط من التمارين المكثفة قد تمنح جسمك فوائد مذهلة

دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون

بفستان طويل أنيق.. سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء ساحرة على البحر | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

علامة تظهر أثناء النوم تكشف الإصابة بالسرطان مبكرًا.. أعراض تحذيرية

متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

فيديو

السيدة

«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها

بيلا ثروت

بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد