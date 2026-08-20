مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وسط متابعة واسعة لحركة العملة الأمريكية، خاصة مع تسجيل الدولار ارتفاعًا بنحو 63 قرشًا على الأقل منذ بداية الأسبوع الجاري.

وتباينت مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه من بنك إلى آخر، وفقًا لآخر التحديثات المنشورة، مع وجود فروق محدودة بين أسعار الشراء والبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في آخر تحديث نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع، وفق البيانات الواردة في التقرير.

وفي تحديث آخر لختام التعاملات، ورد أن سعر الدولار في البنك المركزي المصري سجل 50.65 جنيه للشراء و50.79 جنيه للبيع، وهو ما يعكس اختلاف توقيتات تحديث الأسعار المنشورة خلال اليوم.

وتأتي حركة الدولار اليوم بالتزامن مع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الذي حظي بمتابعة قوية من الأسواق، خاصة أن قرارات أسعار الفائدة تعد من العوامل المؤثرة في حركة سوق الصرف والسيولة النقدية.

الدولار يرتفع 63 قرشًا منذ بداية الأسبوع

شهدت العملة الأمريكية تحركًا صعوديًا منذ بداية الأسبوع الجاري، إذ ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بمقدار 63 قرشًا على الأقل، وفق البيانات الواردة في التقرير.

ويعكس هذا التحرك استمرار حالة المتابعة لسوق الصرف، في الوقت الذي تتأثر فيه أسعار العملات بعدد من المتغيرات الاقتصادية والمصرفية، إلى جانب حركة الطلب على الدولار وتوافر السيولة الدولارية.

ويترقب المتعاملون بصورة مستمرة أسعار الدولار المعلنة من البنوك، خاصة أن فروقًا محدودة قد تظهر بين سعر الشراء وسعر البيع، فضلًا عن اختلاف الأسعار من مؤسسة مصرفية إلى أخرى وفقًا لسياسات التسعير وحركة السوق.



أقل سعر للدولار في البنوك

سجل أقل مستوى للعملة الأمريكية، وفق البيانات الواردة، نحو 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وجاء سعر الدولار في بنك الكويت الوطني عند 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع، ليكون ثاني أقل مستوى ضمن البنوك المذكورة.

أما البنك التجاري الدولي CIB، فسجل الدولار نحو 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع، ليأتي في المركز الثالث من حيث أقل أسعار العملة الأمريكية.

كما بلغ سعر الدولار نحو 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع في مجموعة من البنوك، شملت بيت التمويل الكويتي، وأبوظبي الأول، وكريدي أجريكول، والبركة.

وسجل الدولار نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع في بنكي التعمير والإسكان والمصرف العربي الدولي.

سعر الدولار في البنوك

أظهرت بيانات ختام التعاملات وصول سعر الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع في عدد كبير من البنوك.

وشملت القائمة المصرف المتحد، وبنك قناة السويس، وميد بنك، وبنك التنمية الصناعية، والبنك المصري الخليجي، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك نكست، وبنك فيصل الإسلامي.

ويعكس تقارب الأسعار بين هذه البنوك وجود نطاق سعري محدود للعملة الأمريكية في ختام التعاملات، مع اختلافات طفيفة بين بعض المؤسسات المصرفية وفقًا لآخر تحديث صادر عنها.

أعلى سعر للدولار اليوم

سجل أعلى مستوى للدولار، وفق البيانات الواردة، نحو 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع في بنوك سايب، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي.

وجاء بنك HSBC عند 50.84 جنيه للشراء و50.94 جنيه للبيع، ليكون ثاني أعلى سعر ضمن البنوك التي شملتها المتابعة.

وتوضح هذه المستويات أن الفارق بين أقل وأعلى سعر معلن للدولار لا يزال محدودًا نسبيًا بين البنوك، إلا أن متابعة الأسعار تظل مهمة للراغبين في شراء أو بيع العملة الأمريكية، خصوصًا عند تنفيذ معاملات مالية ذات قيم مرتفعة.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، وفق تحديث ختام التعاملات، 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.

كما سجل بنك مصر السعر نفسه، بواقع 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.

وسجل بنك القاهرة أيضًا 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي CIB المستوى ذاته وفق البيانات الواردة.

وتعكس هذه الأسعار تقاربًا واضحًا بين عدد من أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، مع استمرار تحديث الأسعار وفق حركة السوق.

أسعار الدولار في أبرز البنوك

جاءت أسعار الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري:

50.83 جنيه للشراء.

50.93 جنيه للبيع.

بنك مصر:

50.83 جنيه للشراء.

50.93 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

50.83 جنيه للشراء.

50.93 جنيه للبيع، وفق تحديث ختام التعاملات الوارد في التقرير، مع الإشارة إلى أن تحديثًا آخر أظهر سعرًا أقل عند 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB:

50.83 جنيه للشراء.

50.93 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

50.83 جنيه للشراء.

50.93 جنيه للبيع.

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة

تزامن تحرك الدولار مع قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبدالله، بتثبيت أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية دون تغيير، وذلك للمرة الرابعة على التوالي وفق البيانات الواردة.

وكشف تقرير لجنة السياسة النقدية عن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تحريك، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19%.



ويحظى قرار البنك المركزي بأهمية كبيرة بالنسبة إلى حركة الأسواق، نظرًا إلى ارتباط أسعار الفائدة بمستويات السيولة والادخار والاستثمار، إلى جانب انعكاساتها على قرارات المتعاملين في القطاع المصرفي وسوق الصرف.

ويأتي تثبيت الفائدة في وقت تترقب فيه الأسواق تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، إلى جانب مؤشرات التضخم والنمو وحركة العملات الأجنبية.

تحركات الدولار تحت متابعة المتعاملين

يظل سعر الدولار مقابل الجنيه من أكثر أسعار العملات متابعة داخل القطاع المصرفي، نظرًا لتأثيره على العديد من الأنشطة الاقتصادية، بدءًا من عمليات الاستيراد والتجارة الخارجية وصولًا إلى تكلفة بعض السلع والخدمات المرتبطة بالأسواق العالمية.