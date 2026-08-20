قبل إعلان الفائدة .. الدولار يرتفع 63 قرشًا الآن

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الخميس 20-8-2026؛ بالتوازي مع حسم البنك المركزي المصري اليوم لسعر الفائدة خلال الساعات المقبلة.

الدولار يصعد

صعد سعر الدولار أمام الجنيه بمقدار 63 قرشًا علي الأقل منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار في آخر تحديث له 50.82 جنيها.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.82 جنيها للشراء و 50.92 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 50.73 جنيها للشراء و 50.83 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

ووصل سعر ثاني أقل دولار 50.75 جنيها للشراء و 50.85 جنيها للبيع في بنك الكويت الوطني

وسجل ثالث أقل سعر دولار 50.78 جنيها للشراء و 50.88 جنيها للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.8 جنيها للشراء و 50.9 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، البركة".

وصل سعر الدولار في مواجهة الجنيه 50.82 جنيها للشراء و 50.92 جنيها للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، مصرف العربي الدولي".

الدولار في أغلب البنوك

وبلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 50.83 جنيها للشراء و 50.93 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري،نكست، فيصل الاسلامي".

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار 50.85 جنيها للشراء و 50.95 جنيها للبيع في بنوك" سايب، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي".

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 50.84 جنيها للشراء و 50.94 جنيها للبيع في بنك HSBC.