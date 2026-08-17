البنك المركزي : ارتفاع الأصول الأجنبية 785 مليون دولار في شهر

ارتفع حجم صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي على أساس شهري بقيمة تبلغ 785 مليون دولار، مسجلة 17.8 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي.

وفقا لتقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري فقد سجل صافي الأصول الأجنبية خلال يونيو الماضي ما يقارب من 17 مليار دولار.

وبلغ صافي الأصول المحلية 1.66 تريليون جنيه في يوليو الماضي بعد أن كانت 1.92 تريليون جنيه في يونيو السابق له بفارق تراج 270 مليار دولار على أساس شهري.

وسجل صافي المطلوبات من الأصول المحلية نحو 455.58 مليار جنيه خلال يوليو، مقابل 379.78 مليار جنيه في يونيو، بزيادة بلغت 75.800 مليار جنيه وبنسبة 19.96%.

وبلغ صافي المطالبات على الحكومة إلى نحو 2.092 تريليون جنيه في يوليو، مقابل 1.941 تريليون جنيه في يونيو، بزيادة قدرها 150.802 مليار جنيه.