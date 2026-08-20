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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب ارتفاعه أمس.. سعر الدولار اليوم الخميس 20-8-2026

الدولار
الدولار
آية الجارحي

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 20-8-2026، في جميع البنوك العاملة في مصر، عقب ارتفاعه أمس .

أسعار الدولار اليوم 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.70 جنيه للشراء و 50.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 50.70 جنيه للشراء و 50.80 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

 

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي: 50.65 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار 

قدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار مسجلا  50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في المصرف المتحد 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

 البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف الخليجي المصري 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في التعمير والإسكان 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في التنمية الصناعية 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في ميد بنك 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الأفريقي 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في كريدي أجريكول 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  أبوظبي الأول 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  بنك فيصل 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  بنك الكويت الوطني 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع

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