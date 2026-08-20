مكتبة مصر العامة تحصد ثلاث جوائز وتكريمًا خاصًا خلال المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للمعلومات والمكتبات

حققت مكتبة مصر العامة إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل إنجازاتها الثقافية، وذلك بحصد ثلاث جوائز مرموقة، إلى جانب تكريم خاص، خلال فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للمعلومات والمكتبات، الذي استضافته مكتبة الإسكندرية، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات المكتبات والمعلومات والعمل الثقافي.

وشهد المؤتمر فوز السفير عبد الرؤوف الريدي، رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة، بـ جائزة أفضل مشروع ثقافي مصري، تقديرًا للدور الرائد الذي تقوم به مكتبة مصر العامة في نشر الثقافة والمعرفة، وتطوير خدماتها ومبادراتها المجتمعية.

كما كرّم مجلس إدارة الجمعية المصرية للمعلومات والمكتبات السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، ومنحه درع الجمعية، تقديرًا لمجمل أعماله وإسهاماته البارزة في دعم وتطوير منظومة المكتبات العامة في مصر.

وفي إنجاز آخر، حصلت الدكتورة رانيا شرعان، مدير مكتبة مصر العامة، على جائزة المكتبي المصري المتميز، تقديرًا لعطائها المهني وإسهاماتها في تطوير العمل المكتبي والثقافي.

كما فازت الأستاذة ميادة ماهر، أخصائي الأنشطة الثقافية بمكتبة مصر العامة، بـ المركز الثالث لأفضل بحث، في تأكيد جديد على تميز الكوادر العلمية والمهنية العاملة بالمكتبة.

ويعكس هذا التتويج المكانة التي تحظى بها مكتبة مصر العامة على الساحة الثقافية، ويؤكد نجاح رؤيتها في تطوير الخدمات الثقافية والمعرفية، وتعزيز دورها المجتمعي، ودعم الإبداع والبحث العلمي، بما يرسخ مكانتها كإحدى أهم المؤسسات الثقافية الرائدة في مصر.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، أعربت أسرة مكتبة مصر العامة عن خالص التهنئة للسادة المكرمين والفائزين، مؤكدة أن هذه الإنجازات تمثل دافعًا لمواصلة مسيرة التطوير والتميز، وخدمة الثقافة المصرية ورسالتها التنويرية.