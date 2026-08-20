قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسوم إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي الجديد.. هتحول 1000 جنيه بكام؟
رسالة واتساب تكشف أسرار جريمة النرجس .. شاهد يروي تفاصيل تحرك المجني عليها مع المتهم بالتجمع .. خاص
البنك المركزي يشرح أسباب تثبيت سعر الفائدة
ناقد رياضي يكشف مفاجأة في عقد حمزة عبد الكريم مع برشلونة.. 5 ملايين يورو تنتظر الأهلي
حماية شواطئ مصر بالقانون .. حظر البناء وتغيير طبيعة الساحل وعقوبات تصل للحبس
اتصوّر في مصر | طرح الإعلان الرسمي لمسلسل High Value Target: Debriefing The President
إطلاق قوافل صحية ضخمة في مصانع وشركات الغربية لرعاية العاملين | صور
قنا تتجهّز لإنشاء وحدات تغير المناخ لتعافي إنتاجية المزارعين أمام الحر الشديد
حمزة عبدالكريم يفرض نفسه في قائمة برشلونة لمواجهة إلتشي بالدوري الإسباني
موعد عودة حديقة الحيوان يقترب .. هل تفتح أبوابها نهاية 2026؟
إنشاء مصنع جيا مصر للمنتجات الصحية بالعين السخنة لدعم التنمية الاستثمارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مكتبة مصر العامة تحصد ثلاث جوائز وتكريمًا خاصًا خلال المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للمعلومات والمكتبات

رانيا شرعان
رانيا شرعان
جمال الشرقاوي

حققت مكتبة مصر العامة إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل إنجازاتها الثقافية، وذلك بحصد ثلاث جوائز مرموقة، إلى جانب تكريم خاص، خلال فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للمعلومات والمكتبات، الذي استضافته مكتبة الإسكندرية، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات المكتبات والمعلومات والعمل الثقافي.

وشهد المؤتمر فوز السفير عبد الرؤوف الريدي، رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة، بـ جائزة أفضل مشروع ثقافي مصري، تقديرًا للدور الرائد الذي تقوم به مكتبة مصر العامة في نشر الثقافة والمعرفة، وتطوير خدماتها ومبادراتها المجتمعية.

كما كرّم مجلس إدارة الجمعية المصرية للمعلومات والمكتبات السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، ومنحه درع الجمعية، تقديرًا لمجمل أعماله وإسهاماته البارزة في دعم وتطوير منظومة المكتبات العامة في مصر.

وفي إنجاز آخر، حصلت الدكتورة رانيا شرعان، مدير مكتبة مصر العامة، على جائزة المكتبي المصري المتميز، تقديرًا لعطائها المهني وإسهاماتها في تطوير العمل المكتبي والثقافي.

كما فازت الأستاذة ميادة ماهر، أخصائي الأنشطة الثقافية بمكتبة مصر العامة، بـ المركز الثالث لأفضل بحث، في تأكيد جديد على تميز الكوادر العلمية والمهنية العاملة بالمكتبة.

ويعكس هذا التتويج المكانة التي تحظى بها مكتبة مصر العامة على الساحة الثقافية، ويؤكد نجاح رؤيتها في تطوير الخدمات الثقافية والمعرفية، وتعزيز دورها المجتمعي، ودعم الإبداع والبحث العلمي، بما يرسخ مكانتها كإحدى أهم المؤسسات الثقافية الرائدة في مصر.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، أعربت أسرة مكتبة مصر العامة عن خالص التهنئة للسادة المكرمين والفائزين، مؤكدة أن هذه الإنجازات تمثل دافعًا لمواصلة مسيرة التطوير والتميز، وخدمة الثقافة المصرية ورسالتها التنويرية.

مكتبة مصر العامة ثلاث جوائز مرموقة للجمعية المصرية للمعلومات والمكتبات ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

حملة وعي بالأزهر تفند مزاعم أن النبي ﷺ كان على مذهب أريوس

حادث

مصرع وإصـابة 19 في حـ ـادث انقلاب سيارة عمالة بالمنوفية

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات هامة اليوم.. إليك التفاصيل

عموتة والغندور والنني

كلام كاذب.. رد فعل صادم من النني على تصريحات خالد الغندور بشأن عموتة

ترشيحاتنا

زيزو

شوبير يطمئن جماهير الأهلي على زيزو بعد إصابته في مباراة برشلونة

صورة من الدورة

انطلاق دورة إعداد المحاضرين للحكام بمشاركة 60 دارسًا

يوسف بلعمري

الأهلي يكشف موعد جراحة يوسف بلعمري في ألمانيا بعد إصابته بالرباط الصليبي

بالصور

الزبادي المجمد أم الآيس كريم أيهما أفضل لصحتك؟.. خبراء يكشفون الحقيقة

أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟
أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟
أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟

بدلًا من 90 دقيقة.. 3 دقائق فقط من التمارين المكثفة قد تمنح جسمك فوائد مذهلة

دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون

بفستان طويل أنيق.. سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء ساحرة على البحر | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

علامة تظهر أثناء النوم تكشف الإصابة بالسرطان مبكرًا.. أعراض تحذيرية

متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟

فيديو

السيدة

«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها

بيلا ثروت

بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد