محافظ مطروح يفتتح المرحلة الثانية من تطوير وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى العام

افتتح اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، المرحلة الثانية من مشروع تطوير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى مطروح العام، والتي نفذتها شركة خالدة للبترول بالتعاون مع مؤسسة «صحتنا»، تحت رعاية المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار دعم جهود الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة.

إضافة 25 سرير

وشملت المرحلة الثانية إضافة 25 سريرًا طبيًا جديدًا غسيل كلوي جديدًا، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للوحدة، وتقليل فترات الانتظار، وإتاحة الخدمة لعدد أكبر من المرضى.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، والمهندس معتز عاطف، رئيس شركة خالدة للبترول والمدير التنفيذي، والدكتور محمود عادل، مدير عام تقييم وأداء مشروعات المسؤولية المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية، وهديل موسى، مدير عام الاستدامة، والمهندس عمرو عزت، من إدارة المسؤولية المجتمعية، إلى جانب لفيف من قيادات شركة خالدة للبترول، وممثلي وزارة الصحة وقطاع البترول ومؤسسة «صحتنا»، و الجهات التنفيذية المعينه .

ويأتي ذلك استكمالًا للمرحلة الأولى من المشروع، والتي تضمنت مساهمة شركة خالدة للبترول في توفير 8 أجهزة غسيل كلوي حديثة ومتطورة، منها 3 أجهزة طراز «5008» مخصصة لمرضى القلب، و5 أجهزة طراز «4008»، بما أسهم في دعم قدرات الوحدة ورفع كفاءتها.

وأكد محافظ مطروح أهمية الشراكة والتكامل بين أجهزة الدولة وقطاع البترول ومؤسسات المجتمع المدني في دعم القطاع الصحي، مثمنًا جهود وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة خالدة للبترول ومؤسسة «صحتنا» في استكمال تطوير الوحدة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى وذويهم وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وتفقد محافظ مطروح وحدة الغسيل الكلوي، اطلع خلالها المحافظ على أعمال التطوير والتجهيزات والأجهزة الطبية وكراسي الغسيل الجديدة، واطمأن على جاهزية الوحدة لتقديم خدماتها للمرضى وفق معايير الجودة والسلامة.