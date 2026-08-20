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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم مطروح: كامل الجاهزية لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عن الانتهاء من جميع الاستعدادات لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة التي ستبدأ صباح بعد غد السبت بأداء الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية على فترتين بلجنة مدرسة مجمع أبي بكر الصديق وسط مدينة مرسى مطروح.

كتاب المفاهيم 

وأشار وكيل الوزارة أنه تم التنسيق مع رئيس لجنة الامتحان لتوزيع كتيبات المفاهيم الخاصة بالمواد الدراسية على الطلاب البالغ عددهم ثلاثمائة وتسعة عشر طالبا وطالبة بداية من امتحان اليوم الاول على أن يتم استلامها منهم بعد انتهاء الامتحانات، وفقًا للتعليمات الوزارية المعمول بها.

توفير أجواء امنه

 وأكد حرص المديرية على توفير بيئة آمنة وهادئة لأداء الامتحانات مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان سلامة الطلاب وكافة الأفراد المشاركين في العملية الامتحانية وذلك في ضوء توجيهات  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ووفق تعليمات  اللواء  محمد الزملوط محافظ مطروح  .

وأوضح المهندس الرشيدي أنه تم تخصيص أماكن لمبيت الطلاب القادمين من مدن ومراكز المحافظة البعيدة حيث تم تخصيص مجمع الصفتى الابتدائي للبنين ومدرسة مكارم الأخلاق للبنات حيث سيتم مبيتهم ليلة الامتحان على أن يغادروا بعد أداء الامتحان.

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