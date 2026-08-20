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لو جايب 50%.. أبرز الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
خالد يوسف

مع انطلاق الاستعدادات الرسمية لإعلان تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة 2026، تتجه أنظار عشرات الآلاف من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور من الشعبتين العلمية (علوم ورياضة) والأدبية نحو معرفة الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب الحاصلين على مجموع 50% أو ما يعادل الحد الأدنى للمرحلة، حيث تُعد هذه المرحلة محطة حاسمة وملاذاً مهماً لكل من لم يحالفه الحظ في المرحلتين الأولى والثانية، حيث تحمل في طياتها العديد من الفرص التعليمية الواعدة التي تتماشى مع سوق العمل الحديث وتطلعات المستقبل، بعيداً عن حالة القلق والتوتر المسيطرة على الأسر المصرية.
 

أبرز الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة

​تشهد الأيام الحالية بحثاً مكثفاً حول الكليات والمعاهد التي تفتح أبوابها للطلاب لاستقبال رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني. وتضم قائمة الأماكن الشاغرة عادةً مجموعة متنوعة من الكليات والمعاهد، التي تشمل:


​كليات التربية (انتساب موجه)، بقطاعاتها المختلفة.
​كليات الآداب ودار العلوم (انتظام وانتساب)، التي تقبل أعداداً كبيرة من الطلاب وفق قواعد التوزيع الجغرافي.
​كليات التربية الرياضية والنوعية، وتتطلب اجتياز اختبارات القدرات المقررة بنجاح.
​الكليات التكنولوجية الحديثة والمعاهد الفنية، مثل معاهد الفني للتمريض والصحة، والمعاهد العليا للتجارة والإدارة، والمعاهد الهندسية المعتمدة التي تقبل طلاب علمي رياضة بمجموع 50%.
 

الكليات المتاحة لطلاب (علمي علوم) بمجموع 50%

- ​كليات الزراعة (انتساب موجه): في عدد من الجامعات الإقليمية (مثل زراعة الفيوم، أسيوط، سوهاج، والمنيا).

- ​كليات الآداب ودار العلوم (انتظام وانتساب): في الجامعات المختلفة وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي.

- ​كليات الحقوق (انتظام وانتساب): مثل حقوق حلوان، بنها، المنوفية، طنطا، وأسيوط.

- ​المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية، المتواجدة في بعض المحافظات.

- ​كليات التربية الرياضية والتربية النوعية (أقسام تربية فنية وموسيقية)،  التي تطلب اجتياز اختبارات القدرات.

الكليات المتاحة لطلاب (علمي رياضة) بمجموع 50%

- ​بعض أقسام كليات الزراعة، مثل زراعة وموارد طبيعية أسوان، وزراعة كفر الشيخ، والفيوم.

- ​كليات التربية (شعبة علمي رياضة)، في بعض الجامعات الإقليمية والمحافظات.

- ​المعاهد العليا للهندسة والتكنولوجيا، والتي تقبل طلاب علمي رياضة بمجاميع تبدأ من 50% وتصل لنحو 53% فأعلى (حسب الحد الأدنى المعتمد لكل معهد).

- ​الكليات التكنولوجية الحديثة والمعاهد الفنية الصناعية، مثل كليات التكنولوجيا الصناعية والمعاهد الصناعية في المطرية وشبرا وغيرها.

الكليات المتاحة لطلاب (الشعبة الأدبية) بمجموع 50%

- ​كليات الآداب (انتساب موجه)، في العديد من فروع الجامعات الإقليمية (مثل آداب قنا، سوهاج، العريش، والأسوان).

- ​كليات الحقوق (انتساب موجه)، مثل حقوق انتساب المنصورة، طنطا، أسيوط، وبني سويف.

- ​كليات التربية الرياضية (بنين وبنات): في مختلف المحافظات والجامعات المصرية.

- ​المعاهد العليا والمتوسطة الخاصة، وتشمل معاهد الخدمة الاجتماعية، المعاهد الفنية التجارية، ومختلف معاهد الإدارة ونظم المعلومات الإدارية وسياحة وفنادق.
 

استراتيجية تسجيل الرغبات وضمان القبول بالمرحلة الثالثة

- ​لكي تتمكن من حجز مقعدك الدراسي بنجاح واختيار الأفضل من بين الخيارات المتاحة، يجب عليك اتباع خطوات مدروسة ودقيقة أثناء كتابة الرغبات عبر الموقع الرسمي لتنسيق الجامعات.

- احرص دائماً على استنفاد كافة الرغبات الـ 75 المتاحة لك في استمارة التسجيل، مع مراعاة قواعد النطاق الجغرافي (أ) و(ب) لضمان عدم استبعاد رغباتك.

- قم بترتيب المعاهد والكليات بناءً على اهتماماتك الشخصية وفرص العمل المستقبلية لكل تخصص. 

لو جايب 50 أبرز الكليات والمعاهد الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة تسجيل الرغبات الشعبة الأدبية علمي رياضة علمي علوم

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