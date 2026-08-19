تنسيق الثانوية العامة 2026.. موعد تقليل الاغتراب وشروط التحويلات بين الكليات والمعاهد

يتزايد اهتمام طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بالبحث عن موعد فتح باب تقليل الاغتراب 2026 ورابط التحويلات بين الكليات والمعاهد، بالتزامن مع إعلان نتائج مراحل التنسيق المختلفة للالتحاق بالجامعات الحكومية، وتُعد مرحلة تقليل الاغتراب فرصة ذهبية وحاسمة للطلاب الراغبين في تعديل ترشيحاتهم والالتحاق بالكليات القريبة من محل إقامتهم وفقاً للشروط والنسبة المقررة، مما يجعل معرفة التفاصيل والخطوات الرسمية أمراً ملحاً لكل الطلاب.

موعد تقليل الاغتراب 2026

ومن المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي موعد فتح باب تقليل الاغتراب 2026 بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، حيث تشمل المرحلة طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين تم ترشيحهم للكليات والمعاهد ويرغبون في تقديم طلبات التحويل، وفق القواعد التي يحددها مكتب التنسيق.

رابط تقليل الاغتراب 2026

يستطيع الطلاب تسجيل طلبات تقليل الاغتراب والتحويلات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك من خلال الضغط هنــــــــــــا.

خطوات التسجيل في تقليل الاغتراب 2026

1- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني وذلك من خلال الضغط هنـــــــــــا.

2- اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.

3- الضغط على اختيار خدمة تقليل اغتراب.

4- اختيار نوع الشهادة الحاصل عليها.

5- إدخال رقم الجلوس الخاص به والرقم السري.

6- الضغط على اختيار قائمة جديدة.

7- الضغط على اختيار تقليل الاغتراب.

8- إدخال التخصص والكلية أو المعهد الذي ترغب في الالتحاق به.

9- إدخال الرقم القومي والرقم السري والرقم التأكيدي.

10- الضغط على تسجيل وطباعة ورقة التحويل.

شروط تقليل الاغتراب والتحويلات 2026

تخضع طلبات تقليل الاغتراب لمجموعة من القواعد التي يحددها مكتب التنسيق، ومن أبرزها:

-الالتزام بالنسبة المقررة للتحويل.

-مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

-وجود أماكن شاغرة في الكلية المراد التحويل إليها.

-إمكانية التحويل إلى كلية مناظرة وفق القواعد المحددة.

-السماح بالتحويل إلى كلية غير مناظرة حال استيفاء الحد الأدنى وشروط القبول.

-إجراء المفاضلة بين الطلاب وفق مجموع درجاتهم.

-تقديم طلب التحويل إلكترونيا خلال المدة المحددة.

الكليات المتاحة لطلاب علمي علوم في تنسيق المرحلة الثانية 2026

تضم قائمة الكليات المتاحة أمام طلاب شعبة علمي علوم عددا من التخصصات المهمة، أبرزها «الطب البيطري، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والتمريض، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية».

وتتوافر كليات الطب البيطري في «جامعات القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، والمنصورة، والزقازيق، وكفر الشيخ، وأسيوط، وبني سويف، وقناة السويس، والمنوفية، وقنا، ومطروح، والعريش، والوادي الجديد، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، وبنها، ومدينة السادات».

كما تشمل الكليات المتاحة تخصصات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بعدد من الجامعات، من «بينها القاهرة، وعين شمس، وكفر الشيخ، والمنصورة، وأسيوط، والمنوفية، والعاصمة بحلوان، والأقصر، والسويس، وقناة السويس، والزقازيق، والفيوم، والمنيا، ومطروح، والسادات، ودمنهور بالنوبارية، وقنا، والعريش، وطنطا، ودمياط، وبني سويف، والغردقة، والإسكندرية».

وتتوافر كليات التمريض في جامعات القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، والمنصورة، وطنطا، والزقازيق، والمنوفية، وكفر الشيخ، وبنها، ودمياط، وبني سويف، وبورسعيد، وقناة السويس، والسويس، ودمنهور، والمنيا، والوادي الجديد، وقنا، وأسوان، وأسيوط، وسوهاج، والفيوم، ومطروح.