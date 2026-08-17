خلال أيام.. خطوات التسجيل في تقليل الاغتراب 2026

يستعد طلبة الثانوية العامة لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 وبعدها تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب بين الكليات والمتوقع ان يتم فتح باب التسجيل فيها خلال الايام القليلة المقبلة بعد اعلان رسمي من وزارة التعليم العالي.

متى تقليل الاغتراب؟

تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية معا، وذلك عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

ومن المقرر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية غدًا الثلاثاء وبحد أقصى الأربعاء، وذلك عقب الانتهاء من أعمال فرز وترتيب رغبات الطلاب وفقًا للقواعد المنظمة للتنسيق، وإتمام عمليات التوزيع على الكليات والمعاهد طبقًا للحدود الدنيا والأعداد المقررة.



ويترقب طلاب المرحلة الثانية إعلان النتيجة للتعرف على الكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم لها، تمهيدًا لبدء إجراءات التحويلات وتقليل الاغتراب وفقًا للقواعد التي يحددها مكتب التنسيق.

التحويل بين الكليات

ومن المقرر أن تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية، لتتيح للطلاب المرشحين للكليات والمعاهد من المرحلتين الأولى والثانية التقدم بطلبات التحويل، وفقًا للقواعد والضوابط التي يحددها مكتب التنسيق.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي تفاصيل وضوابط وموعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات رسميًا عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، على أن يتم تسجيل طلبات التحويل إلكترونيًا خلال الفترة المحددة من جانب مكتب التنسيق، غدا الثلاثاء.

رابط الاستعلام عن بطاقة الترشيح

وبمجرد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسميًا؛ سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن بطاقة الترشيح بالكلية أو المعهد المرشح لهم من مكتب التنسيق، وذلك عن طريق الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس والرقم السري، مع مراعاة طباعة بطاقة الترشيح؛ لتقديمها ضمن الأوراق المطلوبة لإثبات قيد الطالب داخل الكلية / المعهد قبل حلول العام الجامعي 2026-2027.

متى يفتح موقع تقليل الاغتراب ؟

يتم تحديد موعد التقديم بعد الانتهاء من إعلان نتائج المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات، على أن تعلن الوزارة الموعد الرسمي من خلال بياناتها الرسمية وموقع التنسيق الإلكتروني.

رابط تقليل الاغتراب 2026

‎يستطيع الطلاب التقديم على تقليل الاغتراب 2026 إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك عقب إعلان وزارة التعليم العالي فتح باب تسجيل طلبات التحويل رسميًا.



خطوات التسجيل في تقليل الاغتراب 2026

‎يمكن للطالب تسجيل طلب تقليل الاغتراب إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.

تسجيل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

اختيار نوع التحويل سواء كان إلى كلية مناظرة أو كلية غير مناظرة.

تحديد الكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها وفقا للقواعد المعلنة.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ثم تسجيل الطلب.

طباعة استمارة التسجيل والاحتفاظ بها لحين إعلان نتيجة تقليل الاغتراب رسميا.