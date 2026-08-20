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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير روسي سابق يحذّر: «بوتين» قد يُواجه «ثورة جديدة» بسبب تبعات الحرب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خاطر عبادة

أقالت مؤسسة بنك التنمية الاقتصادية الروسي «VEB» كبير اقتصادييها، أندريه كليباتش، بعد أيام من تداول تصريحات أدلى بها في مايو الماضي، وحذّر فيها من أن روسيا قد تشهد أزمة اجتماعية تقود إلى «ثورة جديدة» على غرار ثورة 1917.

وأكد كليباتش، نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي الأسبق، لوكالة «رويترز» نبأ إقالته، دون أن تكشف المؤسسة أسباب القرار.

نتخلف عن الغرب والصين وأوكرانيا

وفي كلمة له خلال منتدى مالي نشرها «نادي نيكيتسكي» الأسبوع الماضي، قال كليباتش إن الاقتصاد الروسي «سيصمد» على المدى القريب، لكنه حذّر من أن «أزمة اجتماعية قد تنشأ في وقت لا يتوقعه أحد».

وأضاف: «دعوني أذكركم، لم يتوقع أحد ثورة فبراير 1917 أيضًا»، في إشارة إلى الإطاحة بالقيصر نيقولا الثاني.

وانتقد كليباتش تراجع روسيا في «المنافسة التكنولوجية والاقتصادية»، ليس فقط أمام الولايات المتحدة والصين، بل أمام أوكرانيا أيضًا، عازيًا ذلك إلى الدعم المالي الغربي لكييف.

وتابع: «لن ننتصر في هذه الحرب الاستنزافية. لدينا وهم بأن كل شيء هناك سينهار. لم ينهَر ولن ينهار. وتكاليفنا تتزايد».

ضربات أوكرانية وتوقعات بنمو صفري

وأشار الخبير إلى أن الضربات الأوكرانية المتكررة خلال الصيف على مصافي النفط ومستودعات «وايلدبيريز»، أكبر منصات البيع بالتجزئة، فاقمت أضرار الحرب وزادت مخاطر التضخم وقلق الرأي العام.

وتوقع البنك المركزي الروسي في يوليو احتمال تسجيل الاقتصاد نموًا صفريًا هذا العام، في ظل تفاقم عدم المساواة وتباطؤ الناتج المحلي مقارنة بالولايات المتحدة وأوكرانيا.

انتقاد نادر لسياسات الكرملين

مثّلت تصريحات كليباتش أحد أندر الانتقادات العلنية الصادرة عن مسؤول سابق بارز بشأن كلفة استمرار الحرب التي بدأتها موسكو في 2022.

كما انتقد «الاعتماد المفرط على الصين» و«غياب التنسيق بين السياسات النقدية والميزانية والصناعية»، قائلًا إن «جودة الحوكمة تتدهور باستمرار، ويتم اتخاذ قرارات تفتقر إلى التأهيل، لكن لها عواقب استراتيجية طويلة الأجل».

وختم قائلًا: «لن ننهار اقتصاديًا، لكن تخلفنا سيستمر في النمو مع كل العواقب المترتبة على ذلك».

روسيا حرب أوكرانيا ثورة روسية بوتين

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