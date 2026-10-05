احترس.. هذه الأخطاء تتسبب في تلف الغسالة

تعد الغسالة واحدة من أكثر الأجهزة المنزلية استخداماً، ورغم تصميمها لتحمل الأعمال الشاقة، إلا أن بعض الممارسات الخاطئة اليومية يمكن أن تقصر من عمرها الافتراضي ، وتؤدي إلى أعطال مكلفة.

وتعد أبرز الأخطاء اليومية التي تتسبب في تلف الغسالة وعطلها المبكر هو الآتي:

الإفراط في تحميل الغسالة

يميل البعض إلى حشو حوض الغسالة بملابس أكثر من طاقتها الاستيعابية بدعوى توفير الوقت والماء وهذا الضغط الزائد يضع حملاً هائلاً على محرك الغسالة، ويسبب تآكلاً سريعاً للمحامل والسيور، فضلاً عن عدم تنظيف الملابس بشكل جيد.

والحل هو ترك مساحة كافية في أعلى الحوض، بحيث يمكنك وضع يدك براحة فوق الملابس، وعدم تجاوز الوزن الموصى به من الشركة المصنعة.

استخدام كمية زائدة من مسحوق الغسيل

الاعتقاد بأن المزيد من المساحيق يعني نظافة أفضل هو اعتقاد خاطئ وشائع، فالرغوة الزائدة لا تترسب على الملابس فحسب، بل تتراكم داخل الأجزاء الداخلية والحوض، مما يوفر بيئة مثالية لنمو العفن والبكتيريا، فضلاً عن إجهاد مضخة التصريف.

الالتزام بالجرعات المدونة على عبوة مسحوق الغسيل، ويفضل استخدام الأنواع قليلة الرغوة خاصة في الغسالات ذات التحميل الأمامي.

إهمال تنظيف الحوض والأجزاء الداخلية

يعتقد الكثيرون أن الغسالة تنظف نفسها بنفسها بحكم تدفق الماء والصابون، لكن بقايا المنظفات والأنسجة والرطوبة تتراكم بمرور الوقت، مسببة روائح كريهة وترسبات جيرية.

يجب تشغيل دورة تنظيف الغسالة بانتظام كل شهر، أو استخدام مزيج من الخل الأبيض وبودرة صودا الخبز على درجات حرارة عالية لتعقيم الحوض وإزالة الترسبات.

ترك الملابس لفترات طويلةفي الغسالة

ترك الغسيل المنتهي في الحوض لساعات طويلة يرفع معدل الرطوبة، مما يؤدي إلى ظهور العفن والفطريات على المطاط المحيط بالباب، إضافة إلى تلف الأجزاء المعدنية بفعل الصدأ.

إخراج الملابس النظيفة فور انتهاء دورة الغسيل، وترك باب الغسالة مفتوحاً قليلاً لتهوية الحوض وتجفيفه تماماً.

عدم تفقد جيوب الملابس قبل الغسيل

القطع الصغيرة المنسية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والدبابيس والمناديل الورقية تمثل خطراً كبيراً، فالعملات المعدنية قد تستقر في مضخة التصريف وتتسبب في كسرها أو ثقب حوض الغسيل الداخلي، بينما تتحول المناديل إلى كتل ورقية تسد الفلاتر والأنابيب.

ويكمن الحل في الحرص دائماً على تفريغ جميع جيوب الملابس وإغلاق السحابات والأزرار قبل وضعها في حوض الغسالة