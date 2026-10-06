دعاء التوفيق في الدراسة لنجاح الأبناء وهدايتهم.. ردده الآن

لعله من الأهمية معرفة ما هو دعاء التوفيق في الدراسة لنجاح الأبناء وهدايتهم؟ سواء من جانب الطلاب الذين اندمجوا مع عامهم الدراسي وساروا فيه خطوات واسعة، وأيضُا من جانب أولياء الأمور من الآباء والأمهات الذين يعيشون من أجل أطفالهم ويريدون لهم التفوق والهداية.

ما هو دعاء التوفيق في الدراسة

ورد أن الدعاء هو خير ما نستقبل به الأقدار، فبالدعاء قد تتغير الحياة إلى أفضل ما يكون ، وتتحسن الحال، لذا فإنه مع كل عام دراسي يزيد السؤال عن ما هو دعاء التوفيق في الدراسة ؟، ومنه:

اللهم بقدرتك الواسعة، أسألك في هذه السنة الدراسيّة أن تُسهّل عليّ أمور العلم، اللهم لا سهل إلّا ما جعلته سهلًا، وأنتَ إذا شئت جَعلتَ الحَزنَ سهلًا.

اللهم إنا نسألك خير هذا العام الدراسي، ونعوذ بك من شره.



اللهم اجعلني من الناجحين المتفوقين، وافتح علي برحمتك فتوح العارفين يا رب العالمين.

اللهم اجعلني من الناجحين المتفوقين، وافتح علي برحمتك فتوح العارفين يا رب العالمين. اللهم ارزقني قوة الحفظ وسرعة الفهم، واجعل دراستي سهلة ميسَّرة يا رب العالمين.

اللهم بارك لي في وقتي وجهدي وعلمي، وحبِّب الدراسة إلى قلبي إنك على ذلك لقدير.

اللهم إني نويت علمي في عامي الدراسي هذا خالصًا لوجهك الكريم، فبارك لي فيه وارزقني خيره.

اللهم إني أسألك خير هذا العام وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما بعده.

اللهم إني أسألك البركة في أمري كلّه، اللهم بارك لي في علمي وعملي.

اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني وزدني علماً وفهماً يارب العالمين.

اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً.

أدعية التوفيق في الدراسة

اللهم اجعل هذا العام الدراسي الجديد بدايةً لي في كل خير. اللهم علّمني وفقهني وقربني منك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ارزقني العقل الرشيد، والرأي السديد ووسع مداركي. اللهم املأ قلبي بحبك وقربني منك، واجعل علمي طريقًا يوصلني إليك. اللهم اجعل هذا العلم الذي أتعلمه سبيلًا لدخول جناتك جنات النعيم، برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم إني بدأت هذا العام الجديد بنيةٍ خالصةٍ لوجهك الكريم؛ فيسّر أمري وسهّل دربي. اللهم إني أسير في طريق ألتمس به علماً، فسهل لي بهذا العلم طريقاً يوصلني إلى الجنة. اللهم اجعلني في منازل العلماء الذين عرفوا قدرتك فازدادوا خشيةً منك، يا عالم الغيب والشهادة يا رؤوف يا رحيم. اللهم بارك لي في وقتي، وبارك لي في فهمي، اللهم أعنّي على دراستي يا رب العالمين. اللهم اجعل كل ما أدرسه في هذا العام سهلاً ميسراً، فإنّه لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وإنك تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلاً. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم افتح عليَّ في هذا العام فتوح العارفين يا رحمن يا كريم. اللهم إني أسألك أن ترزقني في هذا العام الفلاح والنجاح والتوفيق والسداد والدرجات العالية، برحمتك وفضلك وكرمك يا ذا الجود والكرم.

دعاء العام الدراسي للأبناء