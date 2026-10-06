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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نهائي كأس الخليج.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

إسبانيا
إسبانيا
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، إلى ملاعب العالم، حيث تقام مجموعة من المباريات القوية والمهمة في مختلف البطولات والمسابقات، وسط منافسة كبيرة بين المنتخبات لتحقيق الانتصارات وحصد النقاط.

وتتصدر مواجهة السعودية ضد الإمارات قائمة أبرز مباريات اليوم، في نهائي بطولة كأس الخليج 27، فيما تشهد منافسات دوري الأمم الأوروبية عددًا من المواجهات القوية، أبرزها لقاء كرواتيا أمام إسبانيا، إلى جانب مباراة إنجلترا ضد التشيك

مواعيد مباريات كأس الخليج والقنوات الناقلة

ـ السعودية X الإمارات – الساعة 9 مساء على قناة الكأس القطرية

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

ـ أنجولا X مالاوي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports XTRA 1

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

ـ كازاخستان X جزر الفارو – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ـ كرواتيا X إسبانيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1    

ـ إنجلترا X تشيك – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ـ إسكتلندا X سلوفينيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5

ـ سويسرا X مقدونيا الشمالية – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ـ ألبانيا X سان مارينو – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 8

ـ بيلاروسيا X فنلندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ـ مولدوفا X سلوفاكيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 7

ـ إستونيا X آيسلندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 9

ـ لوكسمبورج X بلغاريا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

دورى الامم الاوروبية اخبار الرياضة كأس الخليج اسبانيا

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