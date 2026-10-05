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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز والقناة في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تحضيراته استعدادًا لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس عاصمة مصر، عندما يلتقي نظيره القناة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويستعد بيراميدز لمواجهة القناة في الخامسة مساء يوم الأربعاء 7 أكتوبر، على استاد الدفاع الجوي، في مستهل مشواره بالمجموعة الثانية من البطولة.

مجموعة بيراميدز في كأس عاصمة مصر

ويتواجد فريق بيراميدز في المجموعة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر، إلى جانب أندية سموحة والبنك الأهلي ومودرن سبورت والقناة، حيث يسعى الفريق لتحقيق بداية قوية والمنافسة على التأهل إلى الأدوار المقبلة.

ويستغل الجهاز الفني لبيراميدز فترة التوقف الدولي في تجهيز اللاعبين ورفع معدلات الجاهزية قبل خوض المباريات الرسمية المقبلة.

بيراميدز يختتم استعداداته بودية ليلفز

وفي إطار الاستعداد للمباريات الرسمية، يخوض بيراميدز مباراة ودية أمام فريق ليلفز، مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني قبل مواجهة القناة في كأس عاصمة مصر، ثم استئناف منافسات الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا يوم 12 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

موعد مباراة بيراميدز والقناة والقنوات الناقلة

تقام مباراة بيراميدز والقناة في تمام الساعة 5:00 مساء الأربعاء 7 أكتوبر، على استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمنافسات البطولة.

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