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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يعقد جلسة مع ثلاثي المنتخب لتجديد العقود بعد التوقف الدولي

مهند لاشين
مهند لاشين
ميرنا محمود

قالت الإعلامية دينا سليم إن نادي بيراميدز يستعد لتمديد عقود ثلاثي الفريق مهند لاشين ومحمود مرعي وكريم حافظ بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وأضافت خلال برنامج ستاد المحور:"تنتهي عقود الثلاثي مع بيراميدز في صيف 2028، وليس بنهاية الموسم الجاري كما تردد، حيث يتبقى في عقودهم موسم إضافي بخلاف الموسم الحالي".

واختتمت :"وتوصلت إدارة بيراميدز لاتفاق مع اللاعبين على تمديد العقود لمدة 3 سنوات إضافية بخلاف الموسم المقبل".

الاتحاد المصري لكرة القدم يحتفي بتألق مهند لاشين


علي الجانب الآخر احتفى الاتحاد المصري لكرة القدم بتألق مهند لاشين، لاعب وسط بيراميدز ومنتخب مصر، بعد المستويات اللافتة التي واصل تقديمها بقميص الفراعنة، ليؤكد حضوره كأحد أبرز عناصر خط الوسط خلال الفترة الأخيرة.

وجاء احتفاء اتحاد الكرة بلاشين في ظل الأرقام التي يقدمها اللاعب، فبعد أن قدم مباراة أثبت فيها تمكنه الشديد في النواحي الدفاعية أمام السودان، إلا أنه أثبت جدارته الهجومية بصناعة الهدف الثاني للمنتخب في المباراة، ليعزز تقدم الفراعنة، وذلك بعدما حافظ على مستواه مع المنتخب خلال مشاركته في كأس العالم 2026، قبل أن يواصل تألقه مع انطلاق مشوار تصفيات أمم أفريقيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

بيراميدز مهند لاشين محمود مرعي التوقف الدولي

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