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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالأرقام.. اتحاد الكرة يحتفي بتألق مهند لاشين مع منتخب مصر

مهند لاشين
مهند لاشين
عبدالله هشام

احتفى الاتحاد المصري لكرة القدم بتألق مهند لاشين، لاعب وسط بيراميدز ومنتخب مصر، بعد المستويات اللافتة التي واصل تقديمها بقميص الفراعنة، ليؤكد حضوره كأحد أبرز عناصر خط الوسط خلال الفترة الأخيرة.

وجاء احتفاء اتحاد الكرة بلاشين في ظل الأرقام التي يقدمها اللاعب، فبعد أن قدم مباراة أثبت فيها تمكنه الشديد في النواحي الدفاعية أمام السودان، إلا أنه أثبت جدارته الهجومية بصناعة الهدف الثاني للمنتخب في المباراة، ليعزز تقدم الفراعنة، وذلك بعدما حافظ على مستواه مع المنتخب خلال مشاركته في كأس العالم 2026، قبل أن يواصل تألقه مع انطلاق مشوار تصفيات أمم أفريقيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وبحسب تقييمات FotMob، أنهى لاشين مشاركته في كأس العالم بتقييم بلغ 7.27، ليكون من أعلى لاعبي منتخب مصر تقييمًا في البطولة، رفقة مروان عطية، مصطفى شوبير ومحمد صلاح.

ولم يتوقف تألق لاعب وسط بيراميدز والذي وصفه الجنوب إفريقي موكوينا المدير الفني الجديد للسماوي، أنه لاعب يستحق الانضمام لصفوف ريال مدريد وبرشلونة، عند منافسات المونديال فقط، إذ واصل تقديم مستوياته القوية مع الفراعنة خلال فترة التوقف الحالية، بعدما شارك أساسيًا لمدة 90 دقيقة أمام أنجولا، وحصل على تقييم 8.0 وفق FotMob.

كما ظهر لاشين بصورة مميزة أمام جنوب السودان، بعدما دفع به حسام حسن أساسيًا إلى جانب مروان عطية وإمام عاشور، في المباراة التي حسمها المنتخب المصري بخماسية نظيفة، وكان للاعب دور مباشر في الانتصار بعدما صنع الهدف الثاني الذي سجله عمر مرموش.

ولا تقتصر أرقام لاشين على مشاركاته الدولية، إذ يقدم اللاعب بداية قوية مع بيراميدز في الموسم الحالي، بعدما سجل متوسط تقييم بلغ 7.74 في الدوري المصري وفق FotMob، مع صناعة هدف، ليواصل تقديم مستويات ثابتة على مدار مشاركاته مع النادي والمنتخب.

ويعكس احتفاء اتحاد الكرة بلاشين حجم التطور الذي وصل إليه اللاعب، خاصة أن تأثيره لا يرتبط فقط بالأهداف أو صناعة الفرص، وإنما يمتد إلى الأدوار التي يقوم بها في وسط الملعب، سواء على المستوى الدفاعي أو في بناء اللعب والربط بين الخطوط والتحكم في إيقاع المباريات.

ومنذ ظهوره بقميص منتخب مصر، نجح لاشين في فرض نفسه ضمن حسابات الجهاز الفني، قبل أن تأتي مشاركته في كأس العالم ثم ظهوره اللافت خلال فترة التوقف الحالية ليعززا من حضوره وأهميته داخل صفوف الفراعنة.

وتأتي إشادة اتحاد الكرة في توقيت تفرض فيه أرقام مهند لاشين نفسها، بعدما أصبح اللاعب واحدًا من العناصر التي تحظى بثقة الجهاز الفني، في ظل قدرته على الحفاظ على مستواه وتقديم الإضافة في المباريات الدولية والمحلية.

من بيراميدز إلى منتخب مصر، يواصل لاشين تثبيت أقدامه بين عناصر الفراعنة، فيما جاءت أرقامه الأخيرة لتمنح احتفاء اتحاد الكرة به سندًا رقميًا واضحًا، وتؤكد أن لاعب الوسط يعيش واحدة من أبرز فتراته بقميص المنتخب.

منتخب مصر بيراميدز الاتحاد المصري السودان كأس العالم 2026 أمم أفريقيا

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