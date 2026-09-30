طرح تذاكر مباراة مصر وجنوب أفريقيا بأسعار تبدأ من 20 جنيهًا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتعاون مع شركة «تذكرتي»، فتح باب حجز تذاكر المباراة الودية التي تجمع منتخب مصر الأول لكرة القدم مع نظيره الجنوب أفريقي، ضمن استعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسط مساعٍ لتسهيل حضور الجماهير ومساندة الفراعنة خلال اللقاء.

وجاء طرح التذاكر بأسعار مخفضة، في إطار التعاون بين الاتحاد المصري لكرة القدم وشركة «تذكرتي»، وتشجيع الجماهير على حضور المباراة من المدرجات.

وتبلغ أسعار تذاكر مباراة مصر وجنوب أفريقيا كالتالي:

الدرجة الثالثة: 20 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 50 جنيهًا.

الدرجة الأولى: 150 جنيهًا.

المقصورة: 300 جنيه.