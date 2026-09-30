قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إمام عاشور: غيرت 3 جزم أمام جنوب السودان.. رجلي وصوابعي اتحرقوا من درجة الحرارة
يطبق بعد عام.. ننشر نص التعديل المقترح على قانون الإجراءات الجنائية.. مستندات
هبوط اضطراري لرحلة "فلاي دبي".. وتقرير: أحد الطيارين حاول إسقاط الطائرة
تأجيل محاكمة إسماعيل دولار وآخرين في واقعة كافيهات المقطم
ترامب يعلن عن جولة انتخابية تستمر 32 يوماً قبل انتخابات نوفمبر
بتوجيهات الرئيس السيسي.. الإفراج عن البحارة المصريين المختطفين قبالة سواحل الصومال
لامين يامال: لست منشغلا بالكرة الذهبية وألعب من أجل نفسي
قائد البحرية الإيرانية: مضيق هرمز جزء من الجغرافيا الاستراتيجية لنا
مفاجأة في حارس الأهلي أمام الزمالك.. اتفاق تم قبل انطلاق الموسم
إبراهيم صلاح: توقف الدوري جاء في توقيت مناسب للزمالك.. ونستعد بقوة للقمة
السفير الألماني: أسعار الغاز تأثرت بالتطورات الجارية في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل يعود الشناوي لمنتخب مصر؟.. ناقد رياضي يفجر مفاجأة بعد خماسية جنوب السودان

محمد الشناوى
محمد الشناوى
يمنى عبد الظاهر

أكد رمضان حسن، الناقد الرياضي، أهمية الفوز الكبير الذي حققه منتخب مصر على جنوب السودان بخماسية نظيفة، مشيرًا إلى أن الانتصار جاء في توقيت مهم بعد التعادل مع أنجولا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وقال رمضان حسن، خلال تصريحاته لبرنامج «الديفندر»، المذاع عبر قناة «الشمس 2» مع الإعلامي أحمد بكري، إن الفوز على جنوب السودان جاء في وقته، خاصة بالنسبة للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، في ظل الضغوط التي تعرض لها خلال الفترة الماضية بسبب النتائج والتصريحات المثيرة للجدل.

وأوضح الناقد الرياضي أن الفوز بخماسية نظيفة يمثل دفعة معنوية مهمة للمنتخب الوطني، خاصة بعد التعادل السلبي أمام أنجولا، مشيرًا إلى أن الانتصار يمنح الجهاز الفني فرصة للعمل في أجواء أكثر هدوءًا والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

رمضان حسن: الشناوي يمتلك خبرات يحتاجها المنتخب

وتطرق رمضان حسن إلى موقف محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، مؤكدًا أن منتخب مصر لا يزال في حاجة إلى خبراته خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن الشناوي يمتلك خبرات دولية كبيرة وتجارب عديدة مع المنتخب وفي البطولات الكبرى، إلى جانب دوره القيادي داخل الملعب، وهو ما يجعله من الأسماء التي يمكن أن تمثل إضافة للفراعنة.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن عودة الشناوي إلى حسابات منتخب مصر تظل واردة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك إمكانية انضمامه إلى معسكر نوفمبر، وفقًا لرؤية الجهاز الفني واحتياجات المنتخب.

منتخب مصر يتصدر المجموعة الثانية

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 4 نقاط، ليتصدروا المجموعة الثانية، بعد التعادل السلبي مع أنجولا في الجولة الأولى، قبل تحقيق الفوز على جنوب السودان في الجولة الثانية.

رمضان حسن منتخب مصر جنوب السودان أنجولا كأس الأمم الإفريقية 2027 حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

مشغولات ذهبية

صعود أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

جنيهات ذهب

عاد لمستوى الـ 49 ألفًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

ترشيحاتنا

حمزة عبد الكريم

سبورت تبرز تألق حمزة عبد الكريم مع مصر وتكشف موقفه مع برشلونة

مودريتش

مودريتش يرد على استقبال جماهير إسبانيا برسالة مؤثرة

راؤول أسينسيو

اجتماع حاسم في ريال مدريد لحسم مصير راؤول أسينسيو

بالصور

إطلالة كاجوال.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

علاقة خطيرة بين دهون البطن وأمراض القلب .. دراسة تحذّر

محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

المزيد