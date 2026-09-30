هل يعود الشناوي لمنتخب مصر؟.. ناقد رياضي يفجر مفاجأة بعد خماسية جنوب السودان

أكد رمضان حسن، الناقد الرياضي، أهمية الفوز الكبير الذي حققه منتخب مصر على جنوب السودان بخماسية نظيفة، مشيرًا إلى أن الانتصار جاء في توقيت مهم بعد التعادل مع أنجولا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وقال رمضان حسن، خلال تصريحاته لبرنامج «الديفندر»، المذاع عبر قناة «الشمس 2» مع الإعلامي أحمد بكري، إن الفوز على جنوب السودان جاء في وقته، خاصة بالنسبة للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، في ظل الضغوط التي تعرض لها خلال الفترة الماضية بسبب النتائج والتصريحات المثيرة للجدل.

وأوضح الناقد الرياضي أن الفوز بخماسية نظيفة يمثل دفعة معنوية مهمة للمنتخب الوطني، خاصة بعد التعادل السلبي أمام أنجولا، مشيرًا إلى أن الانتصار يمنح الجهاز الفني فرصة للعمل في أجواء أكثر هدوءًا والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

رمضان حسن: الشناوي يمتلك خبرات يحتاجها المنتخب

وتطرق رمضان حسن إلى موقف محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، مؤكدًا أن منتخب مصر لا يزال في حاجة إلى خبراته خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن الشناوي يمتلك خبرات دولية كبيرة وتجارب عديدة مع المنتخب وفي البطولات الكبرى، إلى جانب دوره القيادي داخل الملعب، وهو ما يجعله من الأسماء التي يمكن أن تمثل إضافة للفراعنة.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن عودة الشناوي إلى حسابات منتخب مصر تظل واردة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك إمكانية انضمامه إلى معسكر نوفمبر، وفقًا لرؤية الجهاز الفني واحتياجات المنتخب.

منتخب مصر يتصدر المجموعة الثانية

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 4 نقاط، ليتصدروا المجموعة الثانية، بعد التعادل السلبي مع أنجولا في الجولة الأولى، قبل تحقيق الفوز على جنوب السودان في الجولة الثانية.