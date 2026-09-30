«لو باريزيان» تسلط الضوء على تحطم قاذفة «تو-95» الروسية قرب قاعدة جوية بأقصى الشرق

سلطت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية الضوء على تحطم قاذفة استراتيجية روسية من طراز «تو-95» بالقرب من قاعدة «أوكرينكا» الجوية في منطقة آمور بأقصى شرق روسيا، على مسافة تزيد قليلًا على 5 آلاف كيلومتر من جبهة القتال في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الحادث يمثل خسارة عسكرية لموسكو في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام.

وأوضحت الصحيفة أن القاذفة تحطمت أمس، الثلاثاء، خلال رحلة تدريبية بالقرب من إحدى القواعد الجوية المهمة للجيش الروسي، وكانت الطائرة، بحسب المعلومات المتاحة، لا تحمل أسلحة وقت وقوع الحادث.

ونقلت «لو باريزيان» عن وزارة الدفاع الروسية أن القاذفة تحطمت في منطقة غير مأهولة بالسكان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية أفادت بمقتل ستة من أفراد الطاقم، فيما أصيب فرد آخر ونُقل إلى منشأة طبية لتلقي العلاج.

وأشارت الصحيفة إلى أن القاذفة «تو-95» تعد من الطائرات الاستراتيجية الرئيسية في الترسانة الروسية، وتستخدم في تنفيذ مهام بعيدة المدى، كما سبق أن استُخدمت في إطلاق صواريخ جوالة خلال الحرب في أوكرانيا.

وأضافت أن موقع الحادث، بالقرب من قاعدة «أوكرينكا» في منطقة آمور المحاذية للصين، يلفت الانتباه بشكل خاص، إذ يقع بعيدًا عن العمليات العسكرية المباشرة في أوكرانيا، ما يرجح ارتباط الحادث برحلة التدريب التي كانت تنفذها الطائرة.

ويمثل فقدان قاذفة استراتيجية من هذا النوع خسارة للمقدرات العسكرية الروسية، نظرًا إلى طبيعة هذه الطائرات ودورها في منظومة الردع والضربات بعيدة المدى، بينما لم تعلن السلطات الروسية حتى الآن السبب النهائي وراء تحطم الطائرة، في انتظار نتائج التحقيقات الجارية.

