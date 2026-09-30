منتخب الشباب يواجه تونس في تصفيات شمال أفريقيا بالإسماعيلية

يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2007 مواجهة قوية أمام نظيره التونسي، في الجولة الثالثة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويدخل المنتخب المصري اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما استهل مشواره في التصفيات بالفوز على ليبيا بهدفين دون رد، قبل حصوله على راحة في الجولة الثانية.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة وائل رياض لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب والاقتراب من حجز بطاقة التأهل إلى البطولة القارية.

قائمة منتخب مصر للشباب

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز، إياد تامر، يوسف البشير.

خط الدفاع: إياد مدحت، محمد عبد البصير، عبدالله بدير، عمر الأمين، نور أشرف، محمد عوض، محمد فرج، حمزة الدجوي، مهند الشامي.

خط الوسط: محمد سمير كونتا، محمد رأفت، عمر ثروت، جوناس الملاح، عمر العزب، ياسين عاطف، أنس رشدي، محمود صلاح، محمد حمد، أدهم كريم.

خط الهجوم: محمد هيثم، علي الجارحي، محمد عبد الفتاح.