الأسهم الآسيوية تتباين مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية وتراجع عوائد السندات

تباين أداء الأسهم الآسيوية، اليوم الأربعاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية، بينما قدم التراجع الطفيف في عوائد السندات العالمية وانخفاض أسعار النفط بعض الدعم للأصول عالية المخاطر.

وجاءت التحركات بعد جلسة هادئة في بورصة وول ستريت خلال الليل، في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما تباين أداء العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خلال التعاملات الآسيوية.

وفي آسيا، قادت الأسهم اليابانية المكاسب، بينما تحركت الأسهم الكورية الجنوبية في نطاق محدود، وارتفعت الأسواق الصينية بشكل طفيف.

وصعد مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.5%، فيما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 1%. وجاءت المكاسب بدعم من أسهم شركات الرقائق، إلى جانب قفزة أسهم مجموعة سوفت بنك بنحو 6%.

وارتفع مؤشر "سي إس آي 300" للأسهم القيادية في شنجهاي وشنتشن بنسبة 0.2%، بينما أضاف مؤشر شنجهاي المركب 0.3%.

في المقابل، تراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.3%، وانخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.4%.

وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى نحو 5.56% خلال التعاملات الآسيوية، بعدما سجل 5.6206% يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ 2002.

وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الأربعاء، والتي قد تؤثر في توقعات مسار أسعار الفائدة لدى مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتحدد ما إذا كان التراجع الأخير في عوائد السندات يمكن أن يستمر.

ويُعد المؤشر مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومن المتوقع أن تظهر البيانات استمرار التضخم عند مستويات أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2% سنويًا.

وفي أسواق أخرى في آسيا، تراجع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة ومؤشر نيفتي 50 في الهند بنسبة 0.1% لكل منهما.

وارتفع مؤشر إس آند بي/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.8%. وأظهرت بيانات صدرت اليوم الأربعاء تسارع التضخم في أستراليا إلى 4.0% في أغسطس، مقارنة بـ3.5% في يوليو، لكنه جاء أقل قليلًا من توقعات الاقتصاديين.

وجاءت القراءة أعلى بكثير من النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي البالغ 2%-3%، وذلك بعد يوم واحد من رفع البنك سعر الفائدة النقدي إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى له في 15 عامًا.

وفي الصين، عاد مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع التصنيع إلى منطقة النمو، بينما تحسن أيضًا مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات غير التصنيعي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع التصنيع الصادر عن ريتينج دوج إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر، ما يشير إلى تحسن أكبر في نشاط المصانع مقارنة بما أظهره المسح الرسمي.

وفي اليابان، تركز الاهتمام أيضًا على بيانات الإنتاج الصناعي، التي أظهرت انخفاض الإنتاج بنسبة 1.7% في أغسطس مقارنة بيوليو، خلافًا للتوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاعه.

ويمثل هذا الانخفاض انكماشًا للشهر الثاني على التوالي، ويعزز مؤشرات ضعف قطاع التصنيع.