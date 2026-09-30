منتخب للناشئين يخسر أمام كولومبيا 2-1 في دورة الصداقة الدولية

خسر منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، أمام منافسه منتخب كولومبيا بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بدورة الصداقة الدولية المقامة حاليًا في سويسرا.

وسجل محمد جمال هدف منتخب مصر فى الدقيقة 38 من عمر المباراة من تسديدة قوية بعدما استلم تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء من أحمد صفوت.

وتعادل منتخب كولومبيا فى الدقيقة 40 عن طريق المدافع خوان مورينو، بعد دربكة داخل دفاع الفراعنة.

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب كولومبيا في تسجيل الهدف الثاني عن طريق إيدن إيتشيفيريا، في الدقيقة 65 بعدما انفرد تماما بحارس مرمى منتخب مصر، ووضع الكرة في الشباك.

وجاء تشكيل منتخب مصر للناشئين كالتالي: عبد العزيز محمود- أمير حسن- عادل علاء- محمد السيد- محمد جمال- آدم يوسف- أحمد بشير- دانيال تامر- أحمد صفوت- أدهم حسيب- أمير أبو العز.

وعلى مقاعد بدلاء منتخب مصر كلا من :مالك عمرو- محمد عبيد- محمد صبري- عبدالله عمرو- عمر عبدالرحيم- مهند مجدي- سيف كريم- يوسف عبدالله - زياد سعودي- خالد مختار- خالد محمود.

مشوار منتخب مصر

استهل منتخب مصر مشواره بالتعادل مع كوريا الجنوبية بنتيجة 2-2، قبل أن يحسم المباراة بركلات الترجيح، ليحصل على نقطتين وفقًا لنظام البطولة، الذي يمنح الفائز بركلات الترجيح نقطتين والخاسر نقطة واحدة.

وفي الجولة الثانية، خسر المنتخب المصري أمام إنجلترا بنتيجة 2-1، بينما حقق المنتخب الإنجليزي الفوز على كولومبيا 3-2، لتصبح مواجهة مصر وكولومبيا حاسمة في صراع المركز الثاني بالمجموعة.