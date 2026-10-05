قمة أوربية نارية بين فرنسا وبلجيكا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026 إلى ملاعب العالم لمتابعة عدد من المواجهات القوية والمهمة في مختلف المسابقات وعلى رأسها قمة فرنسا وبلجيكا في بطولة دوري الأمم الأوروبية إلى جانب مجموعة من المباريات الدولية الودية.

وتحظى مواجهة فرنسا ضد بلجيكا باهتمام جماهيري كبير في ظل قوة المنتخبين ورغبة كل منهما في تحقيق الفوز بينما تشهد مباريات اليوم أيضا مواجهات أخرى قوية في منافسات دوري الأمم الأوروبية بالإضافة إلى عدد من اللقاءات الودية.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

ـ فرنسا × بلجيكا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

ـ إيطاليا × تركيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2.

ـ أيرلندا الشمالية × جورجيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 7.

ـ أوكرانيا × المجر – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6.

ـ البوسنة والهرسك × بولندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4.

ـ رومانيا × السويد – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3.

ـ قبرص × لاتفيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2.

ـ الجبل الأسود × أرمينيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5.

مواعيد المباريات الودية اليوم

وتشهد الأجندة الدولية اليوم الاثنين عددا من المواجهات الودية حيث يلتقي منتخب أوغندا مع الكونغو الديمقراطية بينما يخوض منتخب اليابان مواجهة أمام نيوزيلندا إلى جانب لقاء سريلانكا وموريشيوس ومباراة ليشتنشتاين أمام جبل طارق.

مواعيد المباريات الودية

ـ اليابان × نيوزيلندا – الساعة 1:30 ظهرا.

ـ سريلانكا × موريشيوس – الساعة 6 مساء.

ـ ليشتنشتاين × جبل طارق – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 9.