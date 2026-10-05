موعد مباراة فرنسا وبلجيكا فى دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب «ستاد دو فرانس» مساء اليوم الإثنين، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين منتخبي فرنسا وبلجيكا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وتقام مباراة فرنسا وبلجيكا لحساب المجموعة الأولى من المستوى الأول، التي تضم أيضًا منتخبي إيطاليا وتركيا، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الفوز وحصد النقاط في مواجهة قوية بين اثنين من أبرز منتخبات القارة الأوروبية.

موقف فرنسا وبلجيكا في المجموعة

يدخل منتخب فرنسا المباراة متصدرًا جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بعدما حقق الفوز على تركيا وبلجيكا، بينما تعادل مع إيطاليا بنتيجة 1-1 في الجولة الماضية.

في المقابل، يحتل منتخب بلجيكا المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه الفوز على إيطاليا وتركيا، مقابل خسارة أمام المنتخب الفرنسي.

ويبحث المنتخب الفرنسي، بقيادة مديره الفني زين الدين زيدان، عن العودة إلى طريق الانتصارات بعد التعادل أمام إيطاليا، بينما يأمل منتخب بلجيكا في تحقيق الفوز ورد اعتباره بعد خسارته أمام «الديوك» في الجولة الثانية.

موعد مباراة فرنسا وبلجيكا اليوم

تقام مباراة فرنسا وبلجيكا اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، على ملعب «ستاد دو فرانس» في العاصمة الفرنسية باريس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا

تملك شبكة beIN Sports حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة فرنسا وبلجيكا عبر قناة beIN Sports HD1.