أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته السابعة والأربعين، فوز الفيلم الروائي «المراعي الصيفية»، إخراج نائل خليفي وليزا ديبوش، بجائزة أفضل فيلم عربي طويل، وقيمتها 10 آلاف دولار أمريكي، وتُمنح للمنتج.
وتبلغ مدة فيلم «المراعي الصيفية» 65 دقيقة، وتدور أحداثه حول هنا، التي تعمل راعية متدربة وتعيش حياة منعزلة في جبال الألب، بعيدًا عن صخب العالم وأصداء موطنها الأصلي لبنان. لكن وصول ليزا، التي أُرسلت لمساعدتها في رعاية الحيوانات، يدفعها إلى الخروج من عزلتها وإعادة التواصل مع ماضيها وقصتها الشخصية، في رحلة تستكشف العزلة والذاكرة والروابط الإنسانية.
ونائل خليفي مخرج ومدير تصوير بلجيكي فلسطيني مقيم في بروكسل، بدأ مسيرته الإخراجية عام 2004 بالفيلم الروائي القصير «في بلاد العمالقة»، الذي فاز بجائزة خلال فعاليات ليل عاصمة الثقافة الأوروبية. وفي عام 2011، أخرج الفيلم الوثائقي «في الانتظار».
أما ليزا ديبوش، فوُلدت في بروكسل عام 1988، وتدربت كممثلة قبل أن تكرس وقتها للموسيقى والكتابة. وأصدرت ألبومين بصفتها مغنية وكاتبة أغانٍ، كما نشرت كتابين.