"رئيس مدينة مرسي مطروح" يحيل العاملين بقرى النصر وأولاد مرعي وأبولهو وحلازين للتحقيق

قاد اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح حملة مفاجئة للمرور والتفتيش الميداني علي قرى غرب " النصر ـ اولاد مرعي ـ أبولهو ـ حلازين " لمتابعة سير العمل وقوة الحضور والمتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح.

إحالة للتحقيق

وأحال اللواء محمد رجب عدد من الموظفين المتقاعسين بقري غرب الي التحقيق لعدم تواجدهم برغم توقيعهم في دفتر الحضور والانصراف، في مواعيد العمل الرسمية، جاء المرور بحضور مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمجلس المدينة وأعضاء الإدارة للوقوف على مدى انتظام العمل بقري غرب بالتواجد الفعلي بالوحدات المحلية.

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح أن الإحالة للتحقيق جاءت بناءا على تقرير المرور والتفتيش الميداني المفاجئ بنطاق قري غرب " النصر ـ اولاد مرعي ـ ابولهو ـ حلازين " من بينهم مسؤولي وحدات خدمية غير متواجدين في مواعيد العمل الرسمية برغم توقيعهم بالدفتر ورصدت حملات المرور والتفتيش المتقاعسين، ومتابعة المحالين للتحقيق من خلال سير العمل بالقري مرة أخري.

وأشار اللواء محمد رجب رئيس مدينة مرسي مطروح أن حملات المرور المشار إليها تأتي حرصا منا على تواجد العاملين بالوحدات المحلية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لسكان القري وصرف مكافأت للمجيدين ومعاقبة المقصرين، طبقا لتعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح.