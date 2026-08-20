الحاسبات تتصدر والزراعة 69.2%.. الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية 2026

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسمياً، عن الحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الثانية لـ تنسيق الجامعات 2026.

وكشفت المؤشرات عن تفاصيل الشريحة الثانية من طلاب الثانوية العامة والنسب المئوية المطلوبة للالتحاق بمختلف الكليات العلمية والأدبية.

مؤشرات القبول بالقطاع العلمي

وشهدت كليات قطاع الحاسبات والمعلومات، صدارة إقبال الطلاب والشعب العلمية لهذا العام، حيث جاءت أبرز النسب على النحو التالي:

حاسبات ومعلومات علوم: 85.9% بيطري: 85.4% تمريض: 81.7% حاسبات ومعلومات رياضة: 79.5% علوم (رياضة): 76.5% علوم رياضة: 71.09% زراعة: 69.2%

تفاصيل وقراءات في التنسيق

وتعكس الأرقام المعلنة حجم المنافسة الشرسة في قطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الإقبال المستمر على الكليات العملية مثل الطب البيطري والتمريض، والتي تمثل خيارات استراتيجية لطلاب الشعبة العلمية في هذه المرحلة.

ومن المنتظر أن تواصل البوابة الإلكترونية للتنسيق استقبال رغبات الطلاب وفقاً للمواعيد المحددة والضوابط المعلنة من الوزارة.

قائمة الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة

وكان أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بعمل وزير الثقافة، عن قائمة الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة التي بها أماكن شاغرة لطلاب الثانوية العامة المصرية (الشعبة الأدبية - النظام الحديث) ضمن أعمال المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الدراسي الجديد.

وتشمل القائمة مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة أمام الطلاب الحاصلين على مجموع المرحلة الثالثة، وتتنوع بين كليات الجامعات الحكومية (تنتسب موجه، تربية نوعية، رياض الأطفال، حقوق، وغيرها)، بالإضافة إلى المعاهد العليا الخاصة والمتوسطة المتخصصة في مجالات التجارة، الإدارة، نظم المعلومات، اللغات والترجمة، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية، والإعلام.

أبرز القطاعات التعليمية المتوفرة بالمرحلة الثالثة

كليات الجامعات الحكومية (انتساب موجه وبرامج نوعية): تشمل كليات الآداب (انتساب موجه)، الحقوق (انتساب ونتساب موجه)، الخدمة الاجتماعية، دار العلوم، السياحة والفنادق، الاقتصاد المنزلي، والتربية بنوعياتها المختلفة (تعليم ابتدائي، طفولة، تربية رياضية، وتربية فنية وموسيقية) في عدد من الجامعات الإقليمية.

المعاهد العالية والمتوسطة للعلوم الإدارية والتجارية: تضم أعداداً كبيرة من الأماكن في شعب إدارة الأعمال، المحاسبة، نظم المعلومات الإدارية، والتجارة الخارجية في مختلف المحافظات.

قطاع السياحة والفنادق واللغات: يتضمن معاهد عالية ومتوسطة للسياحة والفنادق، فضلاً عن معاهد اللغات والترجمة الفورية وتكنولوجيا الخدمات الفندقية.

المعاهد المتخصصة: تشمل معاهد الخدمة الاجتماعية، اللغات، الإعلام، ترميم الآثار، والمعاهد الفنية التجارية والفندقية.

وأهابت وزارة التعليم العالي بالطلاب الرغبين في تسجيل وتعديل رغباتهم ضمن المرحلة الثالثة، ضرورة استخدام الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق والالتزام بالحد الأدنى المعلن، مع استيفاء كافة الشروط وقواعد الإوزيع الجغرافي عند اختيار الكليات والمعاهد المتاحة.