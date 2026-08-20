خد بالك| حظر أشهر أدوية القولون العصبي والجهاز الهضمي.. تعرف عليها

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرات رقابية مشددة وقرارات بوقف تداول وسحب وتحريز عدد من المستحضرات الدوائية الشهيرة المستخدمة في علاج اضطرابات القولون العصبي وتقلصات الجهاز الهضمي، وذلك في إطار حملاتها المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الدواء المصنع والمطروح في الصيدليات.

وتأتي هذه الإجراءات الصارمة لمنع تداول العبوات المقلدة ومجهولة المصدر، أو تلك التي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية والمعملية المقررة.

أبرز أدوية القولون والجهاز الهضمي الصادر بحقها منشورات حظر وسحب

وتضمنت منشورات السحب والتحريز مجموعة من أبرز البدائل والتراكيب الدوائية التي تحتوي على مواد مضادة للتقلصات والمهدئة للقولون (مثل مادة Chlordiazepoxide ومادة Clidinium bromide أو Mebeverine):

ليبراكس (Librax): أحد أشهر أدوية القولون التقليدية، والذي صدرت بحقه منشورات ضبط للعبوات غير المطابقة أو غير المعتمدة رسمياً. كلوكسيد (Cloxide): بديل مخصص لتهدئة تقلصات القولون العصبي، شملته قرارات التحريز للعبوات غير الموثوقة. إيبيراكس (Epirax): مستحضر شهير لعلاج تقلصات المعدة والقولون، وجرى التنبيه على سحب تشغيلات وعبوات محددة منه. كلوفيرين إيه (Coloverin A): أحد أبرز أدوية القولون المدمجة بمكون مهدئ، حيث طالته المنشورات للعبوات المقبولة خارج الأطر التنفيذية الصيدلية. دَيبركس (Dibrex): ينضم لقائمة أدوية القولون التي يتم تتبع تشغيلاتها بالأسواق. كليدياكسباسم (Clidiaspasm): مضاد للتقلصات تم سحب وتتبع عبوات منه لعدم مطابقتها اشتراطات الجودة.

أسباب السحب والإجراءات المتبعة

وأرجعت هيئة الدواء قرار السحب والتحريز لعدة أسباب رئيسية تهدف لصون صحة المواطنين:

عدم المطابقة للمواصفات: ورود نتائج غير مطابقة للتشغيلات من قبل معامل هيئة الدواء.

ورود نتائج غير مطابقة للتشغيلات من قبل معامل هيئة الدواء. وجود عبوات مقلدة أو مجهولة المصدر: رصد عبوات مغشوشة لا تحتوي على المكونات الفعالة بالتركيز المطلوب.

رصد عبوات مغشوشة لا تحتوي على المكونات الفعالة بالتركيز المطلوب. تأمين سوق الدواء: توجيه الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية بحظر تداول التشغيلات المحددة وإرجاعها للشركات المصنعة.

إرشادات وتنبيهات عاجلة للمرضى

التأكد من التشغيلة: توضح الهيئة أن تحذيرات السحب ترتبط في كثير من الأحيان بتشغيلات ورقم محدد أو عبوات غير رسمية، ولا تعني بالضرورة سحب الدواء كلياً إذا كانت التشغيلات الأخرى أصلية ومطابقة.