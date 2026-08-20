قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإدارة موارد صندوق المبتكرين والنوابغ
منحة قطرية لإقامة مستشفى باسم الأمير تميم بن حمد آل ثاني في سوهاج
وزير الخارجية: توقيع اتفاقية منحة قطرية لإقامة مستشفى تحمل اسم الشيخ تميم في سوهاج
النزلاء بخير وسلام .. السيطرة على حريق داخل مخزن ملحق بدار لرعاية الأيتام ببورسعيد
بعدما أدانته مصر.. ما هو المشروع الاستيطاني E1 ولماذا يمثل خطرًا على الدولة الفلسطينية؟
رئيس وزراء قطر: وقعنا 4 اتفاقيات في عدة مجالات لتوسيع التعاون مع مصر
خد بالك| حظر أشهر أدوية القولون العصبي والجهاز الهضمي.. تعرف عليها
الخميس المقبل إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف
وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسئولية الدول المشاطئة.. ولا مساس بحرية الملاحة
وزير الخارجية: لا يمكن السماح بالمساس بأمن باب المندب والبحر الأحمر
بعد أنباء زيادة الأسعار 35% .. أول رد رسمي من «القومي للاتصالات»
بالأسماء .. محافظ الشرقية يصدر قرارًا بإعادة توزيع 8 قيادات وعاملين بالديوان العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

خد بالك| حظر أشهر أدوية القولون العصبي والجهاز الهضمي.. تعرف عليها

أدوية
أدوية
قسم الخدمات

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرات رقابية مشددة وقرارات بوقف تداول وسحب وتحريز عدد من المستحضرات الدوائية الشهيرة المستخدمة في علاج اضطرابات القولون العصبي وتقلصات الجهاز الهضمي، وذلك في إطار حملاتها المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الدواء المصنع والمطروح في الصيدليات.

وتأتي هذه الإجراءات الصارمة لمنع تداول العبوات المقلدة ومجهولة المصدر، أو تلك التي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية والمعملية المقررة.

أبرز أدوية القولون والجهاز الهضمي الصادر بحقها منشورات حظر وسحب

وتضمنت منشورات السحب والتحريز مجموعة من أبرز البدائل والتراكيب الدوائية التي تحتوي على مواد مضادة للتقلصات والمهدئة للقولون (مثل مادة Chlordiazepoxide ومادة Clidinium bromide أو Mebeverine):

  1. ليبراكس (Librax): أحد أشهر أدوية القولون التقليدية، والذي صدرت بحقه منشورات ضبط للعبوات غير المطابقة أو غير المعتمدة رسمياً.
  2. كلوكسيد (Cloxide): بديل مخصص لتهدئة تقلصات القولون العصبي، شملته قرارات التحريز للعبوات غير الموثوقة. ضبط 135 مستحضرًا دوائيًا مجهول المصدر وأدوية محظور تداولها خلال حملة رقابية بالقوصية
  3. إيبيراكس (Epirax): مستحضر شهير لعلاج تقلصات المعدة والقولون، وجرى التنبيه على سحب تشغيلات وعبوات محددة منه.
  4. كلوفيرين إيه (Coloverin A): أحد أبرز أدوية القولون المدمجة بمكون مهدئ، حيث طالته المنشورات للعبوات المقبولة خارج الأطر التنفيذية الصيدلية.
  5. دَيبركس (Dibrex): ينضم لقائمة أدوية القولون التي يتم تتبع تشغيلاتها بالأسواق.حقيقة تأثير الأدوية على تحليل المخدرات.. هيئة الدواء تحسم الجدل وتحذر من الشائعات
  6. كليدياكسباسم (Clidiaspasm): مضاد للتقلصات تم سحب وتتبع عبوات منه لعدم مطابقتها اشتراطات الجودة.

أسباب السحب والإجراءات المتبعة

وأرجعت هيئة الدواء قرار السحب والتحريز لعدة أسباب رئيسية تهدف لصون صحة المواطنين:

  • عدم المطابقة للمواصفات: ورود نتائج غير مطابقة للتشغيلات من قبل معامل هيئة الدواء.مضاعفات تسببها بعض أدوية ضغط الدم لكبار السن والنساء
  • وجود عبوات مقلدة أو مجهولة المصدر:رصد عبوات مغشوشة لا تحتوي على المكونات الفعالة بالتركيز المطلوب.
  • تأمين سوق الدواء: توجيه الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية بحظر تداول التشغيلات المحددة وإرجاعها للشركات المصنعة.

إرشادات وتنبيهات عاجلة للمرضى

  • التأكد من التشغيلة: توضح الهيئة أن تحذيرات السحب ترتبط في كثير من الأحيان بتشغيلات ورقم محدد أو عبوات غير رسمية، ولا تعني بالضرورة سحب الدواء كلياً إذا كانت التشغيلات الأخرى أصلية ومطابقة.
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
  • استشارة الصيدلي والضوابط: يُنصح عدم شراء الأدوية إلا من الصيدليات المعتمدة، وعدم التوقف عن تناول العلاج إلا بعد مراجعة الطبيب المختص لوصف البديل الآمن.
  • الإبلاغ والخط الساخن: يُمكن للمواطنين والصيادلة الإبلاغ عن أي عبوات مشتبه بها عبر الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية (15301) أو الموقع الإلكتروني الرسمي.
هيئة الدواء أدوية القولون القولون العصبي دواء القولون الأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

حمزة عبدالكريم

معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

أسعار الدواجن

صعود تدريجي.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس بالأسواق

الدولار

في 5 بنوك.. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

حالة الطقس

«الحر راجع النهارده وبكرة».. الأرصاد تحذر من موجة حر جديدة تبدأ الجمعة

حادث

مصرع وإصـابة 19 في حـ ـادث انقلاب سيارة عمالة بالمنوفية

ترشيحاتنا

تليف الكبد

أعراض تليف الكبد.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

دجاج روستو

طريقة عمل الدجاج الروستو في الفرن

طريقة عمل كوكيز صيامي

طريقة عمل كوكيز صيامي.. بمذاق لا يقاوم

بالصور

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

فيديو

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد