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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تفاصيل طرح الأراضي الصناعية بالإيجار.. المستندات والشروط والخطوات الكاملة

أراضي صناعية
أراضي صناعية
قسم الخدمات

طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 540 قطعة أرض صناعية بنظام "الإيجار المنتهي بالتملك"، بإجمالي مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة على مستوى الجمهورية.

ويستمر التقديم وسحب كراسات الشروط للطرح إلكترونيا بالكامل عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية"، اعتبارا من السبت 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس الجاري، من خلال الدخول على خدمات "الإيجار المنتهي بالتملك".

أراضي صناعية مرفقه- صورة أرشيفية

ويأتي ذلك في إطار توفير آليات جديدة لتيسير حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية ودعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية، و​في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم قطاع الصناعة، وتخفيف الأعباء المالية الأولية عن كاهل المستثمرين، وتسريع وتيرة الإنتاج.

وتتيح الجهات المعنية آليات مرنة لتخصيص الأراضي الصناعية المجهزة بالمرافق عبر نظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، حيث يهدف هذا النظام إلى توجيه السيولة المالية نحو إنشاء المصانع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلاً من استنزافها في شراء الأصول الثابتة، فضلاً عن القضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضي.

​أبرز ملامح ومدد النظام التمليكي

​المدد الإيجارية: يوفّر النظام عقود إيجار مرنة تبدأ من 7 سنوات وتصل كحد أقصى إلى 21 عاماً.

​القيمة الإيجارية: يُحتسب مقابل إيجار سنوي بنسبة 5% من سعر المتر المربع.

أراضي صناعية

​طلب التملك: يجوز للمستثمر التقدم بطلب لتملك الأرض بعد مرور عام واحد من التشغيل الفعلي للمشروع؛ حيث يُخصم إجمالي ما تم سداده كقيمة إيجارية من إجمالي ثمن الأرض، ويتم سداد 25% من القيمة المتبقية مع تقسيط الباقي على 3 أقساط سنوية.

​إعادة التقييم: في حال عدم تقدم المستثمر بطلب التملك، تُعاد دراسة وتقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة، ثم مرة أخرى بعد السنة الرابعة عشرة.

​المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم

​وللراغبين في الحجز والتقدم على الأراضي المطروحة وفقاً لهذا النظام، تتضمن قائمة الأوراق والمستندات الوارادة في كراسات الشروط ما يلي:

أراضي صناعية

​كراسة الاشتراطات ونموذج البيانات: سحب وتقديم كراسة الشروط ونموذج البيانات الفنية والاقتصادية (باللغة العربية) موقعة ومختومة على جميع الصفحات.

​المستندات القانونية: مستخرج حديث من السجل التجاري (ساري)، صورة البطاقة الضريبية، وصورة صحيفة الاستثمار أو عقد تأسيس الشركة، أو صورة بطاقة الرقم القومي السارية لصاحب المنشأة الفردية أو الممثل القانوني.

​دراسة الجدوى: تقديم دراسة جدوى فنية ومالية واقتصادية مبدئية للمشروع المراد إقامته على القطعة المطروحة.

​الملاءمة المالية والحساب البنكي: إفادة معتمدة برقم الحساب البنكي و(IBAN) للشركة أو لصاحب الشأن، ومستندات تثبت الملاءمة المالية لمقدم الطلب.

أراضي صناعية

​مستندات التوسعات (إن وجدت): صورة ضوئية من رخصة التشغيل الدائمة للمشروع الأصلي والسجل الصناعي الساري (في حالة طلب التوسعات لنفس النشاط أو نشاط مكمل).

​إيصالات السداد: إيصال سداد ثمن كراسة الشروط، ومصروفات دراسة الطلب، ومقدم جدية الحجز المقررة.

​خطوات التقديم الإلكتروني

و​يتم إتاحة الطرح وتلقي الطلبات بشكل إلكتروني بالكامل لتوفير الوقت والجهد عبر «منصة مصر الصناعية الرقمية»، وفقاً للخطوات التالية:

تخصيص أراضي صناعية إلكترونيا
  1. ​تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد على المنصة.
  2. ​الإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وخريطة الأراضي، وشراء كراسة الاشتراطات إلكترونياً.
  3. ​ملء بيانات الشركة الأساسية ورفع دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية.
  4. ​إرفاق كافة المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونياً، لتباشر اللجنة المختصة دراسة الطلبات والبت فيها.
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