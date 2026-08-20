عزيز مرقة لـ«صدى البلد»: مشاركتي في مهرجان القلعة تؤكد أنني أسير في الطريق الصحيح.. وأحضر لألبوم جديد وتعاونات مفاجئة|فيديو

تألق النجم الأردني عزيز مرقة خلال حفله ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت، الذي حرص على ترديد كلمات أغانيه والغناء معه طوال الحفل، في أجواء مميزة عكست مدى شعبية الفنان الأردني في مصر.

وفي حوار خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، أعرب عزيز مرقة عن سعادته وفخره بالمشاركة في مهرجان القلعة الدولي، كاشفًا عن تفاصيل أعماله المقبلة، وألبومه الجديد، والتعاونات الفنية التي يحضر لها، إلى جانب حديثه عن أغنية «بنت قوية» ورسالتها، وتعاونه مع الفنانة هدى، ومشاريعه مع الأوركسترا.

في البداية.. كيف تصف مشاركتك في مهرجان القلعة الدولي؟

أنا فخور جدًا بمشاركتي في مهرجان القلعة الدولي، وبالنسبة لي المشاركة في مهرجان كبير بهذا الحجم تمثل إحساسًا بأنني ماشي صح وبشتغل صح، وجودي وسط هذا الجمهور الكبير وتفاعل الناس مع الأغاني شيء يسعدني جدًا، وأنا ممتن وفخور بهذه التجربة.

الجمهور كان متفاعلًا بشكل كبير معك خلال الحفل.. كيف كان شعورك وأنت ترى الناس تردد كلمات أغانيك؟

ده من أجمل الأشياء اللي ممكن تحصل للفنان، لما أشوف الجمهور بيغني معايا ويردد كلمات الأغاني، بحس إن الأغاني وصلت فعلًا للناس وبقت جزءًا منهم، التفاعل كان جميلًا جدًا وأسعدني للغاية.

معظم أغانيك تحمل طابعًا متنوعًا.. من أين تأتي أفكارك في الكتابة؟

أنا بحب التنوع، ومعظم الأغاني بتكون نابعة من تجارب وأفكار مختلفة، في أغاني بكتبها بنفسي، وفي أغانٍ بيكون فيها تعاون مع أشخاص آخرين من فريق العمل، وكل تجربة بتضيف شيئًا مختلفًا للأغنية.

هل تميل أكثر إلى الأغاني الرومانسية أم الأغاني التي تحمل طاقة إيجابية؟

أنا بحب الأغاني الرومانسية جدًا، وفي نفس الوقت بحب الأغاني اللي فيها طاقة إيجابية وتشجع الناس، وأحيانًا أنا نفسي بستعين بأغنية أو بكلمات إيجابية علشان أشجع نفسي وأرفع من معنوياتي.

قدمت أغنية «بنت قوية» برسالة واضحة للفتيات.. ماذا تمثل لك الأغنية؟

أغنية «بنت قوية» كانت رسالة للبنات إنهم يكونوا أقوياء ويؤمنوا بنفسهم، وأنا بشكل عام بحب أي أغنية فيها كلمات إيجابية، وبحاول أستخدم الطاقة دي علشان أشجع نفسي كمان، مش بس الجمهور.

ماذا تحضر لجمهورك خلال الفترة المقبلة؟

الفترة الجاية فيها تعاونات كتير جدًا، ودويتوهات ومفاجآت، أقدر أقول إننا داخلين على سنة التعاونات، وفي شغل كثير بحضر له مع مجموعة من الفنانين.

وماذا عن الألبوم الجديد؟

بحضر لألبوم جديد، والألبوم هيكون فيه مواضيع كثيرة ومتنوعة، منها الحب والحالة النفسية ومواضيع أخرى مختلفة. حابب إن الألبوم يعبر عن حالات وتجارب متعددة، ويكون فيه تنوع موسيقي وفني.

هل هناك اتجاه لتقديم أغنيات بمصاحبة أوركسترا؟

نعم، بشتغل كمان على فكرة تقديم أغاني مع أوركسترا، وعايز أعمل تجارب مختلفة تكون فيها الأغاني بأوركسترا وتقدم بشكل جديد ومختلف عن اللي قدمته قبل كده.

حدثنا عن تعاونك مع الفنان حودة في أغنية «دقة»؟

أنا سعيد جدًا بالأغنية وبالتعاون مع حودة ، وسعيد جدًا بوصولها للناس ورد فعل الجمهور عليها، والأجمل كان إننا غنيناها مع بعض في مهرجان القلعة، وشوفت تفاعل الجمهور معاها بشكل مباشر، وده كان إحساسًا جميلًا جدًا.

كيف كانت الفترة الأخيرة من ناحية الحفلات؟

كانت فترة مليئة بالحفلات، منها حفلات في الأردن وحفلات في الساحل، بالإضافة إلى حفلي في مهرجان القلعة، وأنا سعيد جدًا بكل الحفلات وبالتفاعل مع الجمهور في كل مكان.

وما رسالتك للجمهور الذي ينتظر أعمالك الجديدة؟

أقول لهم إن الفترة القادمة فيها شغل كثير ومفاجآت كثيرة، في دويتوهات، وفي أغانٍ منفردة، وفي مشاريع مختلفة وأكثر من حفلة، وإن شاء الله تكون الأعمال الجديدة عند حسن ظن الجمهور، وأفضل دائمًا أقدم لهم شيئًا جديدًا ومختلفًا.

https://youtu.be/2imP8T0bZuI?si=66BgtBXc6V0Gwghb