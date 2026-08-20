قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط: مصر تقوم بدور محوري لمواجهة أزمات المنطقة
غدر بأقرب الناس إليه .. ياسمين الخطيب تثير الجدل برسالة غامضة عن مدرب شهير
"أمل" عادت إلى منزل زوجها من أجل طفليها فأنهى حياتها طعنًا في أسيوط.. شقيق الضحية يروي تفاصيل المأساة
السكك الحديدية تقرر مد تشغيل القطارات الإضافية لزوار جبل درنكة بأسيوط حتى 25 أغسطس
واشنطن وطهران تتواصلان سرًا.. رسائل تكشف تفاصيل عمليات ترحيل إيرانيين
ضربتان في العمق السعودي.. الحوثيون يستهدفون مطار نجران وأرامكو
محمد عبد الجليل: إمام عاشور مثل بيزيرا.. والأهلي أكبر من أي لاعب
وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني: نعمل مع شركائنا في مصر لمواجهة التحديات الإقليمية
تعثر سيستم التأمينات.. نائب يحذر من تهديد التحول الرقمي والتقاضي عن بُعد
العلاقات المصرية القطرية في مرحلة جديدة.. اتفاقيات ومشروعات واستثمارات
رد مفحم من الشيخ خالد الجندي على منكرى السنة من القرآن الكريم
بعد عامين .. الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقًا في مقتل الطفلة هند رجب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عزيز مرقة لـ«صدى البلد»: مشاركتي في مهرجان القلعة تؤكد أنني أسير في الطريق الصحيح.. وأحضر لألبوم جديد وتعاونات مفاجئة|فيديو

النجم الأردني عزيز مرقة
النجم الأردني عزيز مرقة
أوركيد سامي

تألق النجم الأردني عزيز مرقة خلال حفله ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت، الذي حرص على ترديد كلمات أغانيه والغناء معه طوال الحفل، في أجواء مميزة عكست مدى شعبية الفنان الأردني   في مصر.

وفي حوار خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، أعرب عزيز مرقة عن سعادته وفخره بالمشاركة في مهرجان القلعة الدولي، كاشفًا عن تفاصيل أعماله المقبلة، وألبومه الجديد، والتعاونات الفنية التي يحضر لها، إلى جانب حديثه عن أغنية «بنت قوية» ورسالتها، وتعاونه مع الفنانة هدى، ومشاريعه مع الأوركسترا.

في البداية.. كيف تصف مشاركتك في مهرجان القلعة الدولي؟

أنا فخور جدًا بمشاركتي في مهرجان القلعة الدولي، وبالنسبة لي المشاركة في مهرجان كبير بهذا الحجم تمثل إحساسًا بأنني ماشي صح وبشتغل صح، وجودي وسط هذا الجمهور الكبير وتفاعل الناس مع الأغاني شيء يسعدني جدًا، وأنا ممتن وفخور بهذه التجربة.

الجمهور كان متفاعلًا بشكل كبير معك خلال الحفل.. كيف كان شعورك وأنت ترى الناس تردد كلمات أغانيك؟

ده من أجمل الأشياء اللي ممكن تحصل للفنان، لما أشوف الجمهور بيغني معايا ويردد كلمات الأغاني، بحس إن الأغاني وصلت فعلًا للناس وبقت جزءًا منهم، التفاعل كان جميلًا جدًا وأسعدني للغاية.

معظم أغانيك تحمل طابعًا متنوعًا.. من أين تأتي أفكارك في الكتابة؟

أنا بحب التنوع، ومعظم الأغاني بتكون نابعة من تجارب وأفكار مختلفة، في أغاني بكتبها بنفسي، وفي أغانٍ بيكون فيها تعاون مع أشخاص آخرين من فريق العمل، وكل تجربة بتضيف شيئًا مختلفًا للأغنية.

هل تميل أكثر إلى الأغاني الرومانسية أم الأغاني التي تحمل طاقة إيجابية؟

أنا بحب الأغاني الرومانسية جدًا، وفي نفس الوقت بحب الأغاني اللي فيها طاقة إيجابية وتشجع الناس، وأحيانًا أنا نفسي بستعين بأغنية أو بكلمات إيجابية علشان أشجع نفسي وأرفع من معنوياتي.

قدمت أغنية «بنت قوية» برسالة واضحة للفتيات.. ماذا تمثل لك الأغنية؟

أغنية «بنت قوية» كانت رسالة للبنات إنهم يكونوا أقوياء ويؤمنوا بنفسهم، وأنا بشكل عام بحب أي أغنية فيها كلمات إيجابية، وبحاول أستخدم الطاقة دي علشان أشجع نفسي كمان، مش بس الجمهور.

ماذا تحضر لجمهورك خلال الفترة المقبلة؟

الفترة الجاية فيها تعاونات كتير جدًا، ودويتوهات ومفاجآت، أقدر أقول إننا داخلين على سنة التعاونات، وفي شغل كثير بحضر له مع مجموعة من الفنانين.

وماذا عن الألبوم الجديد؟

بحضر لألبوم جديد، والألبوم هيكون فيه مواضيع كثيرة ومتنوعة، منها الحب والحالة النفسية ومواضيع أخرى مختلفة. حابب إن الألبوم يعبر عن حالات وتجارب متعددة، ويكون فيه تنوع موسيقي وفني.

هل هناك اتجاه لتقديم أغنيات بمصاحبة أوركسترا؟

نعم، بشتغل كمان على فكرة تقديم أغاني مع أوركسترا، وعايز أعمل تجارب مختلفة تكون فيها الأغاني بأوركسترا وتقدم بشكل جديد ومختلف عن اللي قدمته قبل كده.

حدثنا عن تعاونك مع الفنان حودة في أغنية «دقة»؟

أنا سعيد جدًا بالأغنية وبالتعاون مع حودة ، وسعيد جدًا بوصولها للناس ورد فعل الجمهور عليها، والأجمل كان إننا غنيناها مع بعض في مهرجان القلعة، وشوفت تفاعل الجمهور معاها بشكل مباشر، وده كان إحساسًا جميلًا جدًا.

كيف كانت الفترة الأخيرة من ناحية الحفلات؟

كانت فترة مليئة بالحفلات، منها حفلات في الأردن وحفلات في الساحل، بالإضافة إلى حفلي في مهرجان القلعة، وأنا سعيد جدًا بكل الحفلات وبالتفاعل مع الجمهور في كل مكان.

وما رسالتك للجمهور الذي ينتظر أعمالك الجديدة؟

أقول لهم إن الفترة القادمة فيها شغل كثير ومفاجآت كثيرة، في دويتوهات، وفي أغانٍ منفردة، وفي مشاريع مختلفة وأكثر من حفلة، وإن شاء الله تكون الأعمال الجديدة عند حسن ظن الجمهور، وأفضل دائمًا أقدم لهم شيئًا جديدًا ومختلفًا.

https://youtu.be/2imP8T0bZuI?si=66BgtBXc6V0Gwghb

النجم الأردني عزيز مرقة اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

حادث

مصرع وإصـابة 19 في حـ ـادث انقلاب سيارة عمالة بالمنوفية

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

حملة وعي بالأزهر تفند مزاعم أن النبي ﷺ كان على مذهب أريوس

عموتة والغندور والنني

كلام كاذب.. رد فعل صادم من النني على تصريحات خالد الغندور بشأن عموتة

تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة2026

لو مجموعك 50%.. إليك كليات خالية في تنسيق المرحلة الثالثة

ترشيحاتنا

جانب من الاحتفال

جامعة بنها تنظم حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الهندسة بشبرا

جانب من الحملة

محافظ القليوبية يوجه بتعزيز منظومة النظافة ورفع نواتج تطهير الترع بالقرى

جانب من الجولة

جامعة بنها تفتح آفاقا جديدة لطلابها نحو الصناعة وسوق العمل

بالصور

بفستان طويل أنيق.. سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء ساحرة على البحر | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

علامة تظهر أثناء النوم تكشف الإصابة بالسرطان مبكرًا.. أعراض تحذيرية

متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

فيديو

بيلا ثروت

بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد