مليون جنيه وشيك بدون رصيد .. اتهام مسئول توريدات بالنصب على شركة مقاولات بالقاهرة

تقدمت إحدى شركات المقاولات العمومية ببلاغ ضد صاحب شركة، تتهمه بالحصول على مبلغ مليون جنيه مقابل توريد كميات من الرمال، إلا أنه لم ينفذ التزامه ولم يرد المبلغ.

وبحسب البلاغ، تعاقدت الشركة المجني عليها مع إحدى الشركات، لتوريد مواد محجرية، وسددت مبلغ مليون جنيه على أن تبدأ أعمال التوريد خلال أسبوع من استلام المبلغ.



وأضافت الشركة في بلاغها أن صاحب الشركة حصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أن التوريدات لم تتم، ما دفعها إلى مطالبته برد الأموال، خاصة بعد عدم تنفيذ الاتفاق.



وأشارت الشركة إلى أن المشكو في حقه حرر شيكًا بقيمة مليون جنيه لصالحها، إلا أنه عند التوجه إلى البنك لصرفه تبين أنه دون رصيد قائم وقابل للسحب.



وعلى إثر ذلك، حررت الشركة جنحة شيك بدون رصيد بقسم شرطة مدينة نصر أول، باعتبارها الدائرة المختصة وفقًا لبيانات محل إقامته المثبتة ببطاقة الرقم القومي.



وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال محمود السمري، محامي الشركة المجني عليها أنه سوف يتخذ باقي الإجراءات عقب تحرير المحضر ومتابعة الإجراءات القانونية.