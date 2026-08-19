بعد ضبط بؤرة إجرامية ومصادرة مخدرات بـ 326 مليونا.. محمد شردي يوجه التحية لوزارة الداخلية

أشاد الإعلامي محمد شردي بجهود وزارة الداخلية المصرية في ملاحقة الخارجين على القانون وحماية أمن المواطنين، وذلك تعليقاً على خبر مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة وضبط مواد مخدرة بقيمة 326 مليون جنيه.

وقال شردي، خلال برنامجه «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، «تحية لوزارة الداخلية المصرية.. تحية لقطاعات الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة».

الداخلية تحبط محاولة لتهريب مخدرات وسلاح بقيمة 326 مليون جنيه

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل عمد - بلطجة - مخدرات – سلاح نارى – مقاومة سلطات – إطلاق أعيرة نارية") بنطاق محافظات "القليوبية – أسيوط - سوهاج "، وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (أكثر من طن من المواد المخدرة، و122 قطعة سلاح نارى متنوعة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (326) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.