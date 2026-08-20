فضيحة أمنية بجيش الاحتلال.. مسيرات صينية تكشف أسرار تحركات الجنود الإسرائيليين

حذر مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي من أن الاستخدام الواسع النطاق للطائرات المسيّرة صينية الصنع من قبل وحدات القتال في الخطوط الأمامية قد يكشف مواقع القوات ومعلومات العمليات الحساسة للمراقبة المعادية، حسبما علم "والا" يوم الأربعاء.

قالت صحيفة جيروزاليم بوست إنه في بداية الحرب قبل نحو ثلاث سنوات، تدفقت تبرعات ضخمة على الجيش الإسرائيلي لتمويل الأسلحة والمعدات، بما في ذلك أنواع مختلفة من الطائرات المسيّرة.

بعض هذه الطائرات، التي تُعد من بين الأكثر تطوراً في العالم، تأتي بتكوينات مختلفة، وهي مصممة أساساً للمساعدة في جمع المعلومات الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع ومهام الهجوم.

بدأت القوات البرية في الجيش الإسرائيلي بجمع الطائرات المسيّرة لتنظيم استخدامها بعد أن اكتشفت، من بين أمور أخرى، أن الوحدات تفتقر إلى التوازن وأن التوزيع لم يكن متساوياً بين الكتائب بعبارة أخرى، تلقت بعض الكتائب تبرعات أكبر، بينما لم تتلقَ كتائب أخرى أي تبرعات على الإطلاق.

في الوقت نفسه، كان الجيش الإسرائيلي يعمل على تنفيذ عمليات شراء واسعة النطاق وفقًا لمعايير صارمة لقواته البرية.

الجيش الإسرائيلي يُشدد سياسته الأمنية، ولكنه لا يزال يسمح بالاستخدام غير المنظم للتكنولوجيا الصينية.

أفاد مسؤولون أمنيون لموقع "والا" بأن الجيش الإسرائيلي، من جهة، قرر تشديد سياسته الأمنية المعلوماتية، وحظر دخول المركبات صينية الصنع إلى قواعده، على غرار السياسة التي يتبناها جهاز الأمن العام (الشاباك).

من جهة أخرى، لا يزال الجيش يسمح بالاستخدام الواسع النطاق وغير المنظم للتكنولوجيا الصينية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة التي تستخدمها القوات على خطوط المواجهة الأمامية.

وقال أحد المسؤولين: "في وحدة سيرت متكال، يُتخذ حرص شديد على عدم استخدام أي تقنية صينية الصنع قادرة على جمع المعلومات وإرسالها، أو إنشاء بصمة واضحة يمكن رصدها عن بُعد".

وأضاف المسؤول أن بعض الطائرات المسيّرة تُباع مع تطبيق لا يقتصر دوره على تشغيلها فحسب، بل يمكنه أيضًا تحديد الطائرات المسيّرة المماثلة في منطقة العمليات.

أوضح مسؤول مطلع على استخدام الجيش الإسرائيلي للطائرات المسيّرة أن الطائرات المسيّرة صينية الصنع رخيصة الثمن، ولذلك يُفضّلها الجيش على الطائرات المسيّرة الإسرائيلية أو الأمريكية أو الأوروبية الصنع، والتي تُعدّ أغلى بكثير من جميع النواحي.

بالإضافة إلى ذلك، قال مسؤول آخر إن على الجيش الإسرائيلي تنظيم ليس فقط جودة وأنواع الطائرات المسيّرة المستخدمة، بل أيضًا الترددات التي تعمل عليها.

وأضاف المسؤول: "الجيش الإسرائيلي بعيد كل البعد عن تنظيم هذه المسألة، وهناك فوضى عارمة، فقد خُصصت ترددات للقوات البرية، وهي لا تلتزم بها فعليًا. إنها مسألة حساسة".

ردًا على ذلك، صرّح الجيش الإسرائيلي بأنه يعمل "وفقًا للوائح ومعايير الأمن الملزمة في مجال بناء القوات، بما في ذلك في مجالات الأسلحة والمركبات والتكنولوجيا والمكونات الرقمية".

وأضاف أنه يمكن النظر في دمج الأنظمة التي تستوفي المتطلبات ومعايير الأمن في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقًا للتوجيهات وإجراءات الموافقة ذات الصلة. كما سيُطلب من الأنظمة التي لا تستوفي المتطلبات إجراء التعديلات اللازمة، وإذا لم تستوفِ الشروط، فلن تتم الموافقة على استخدامها في الجيش الإسرائيلي".