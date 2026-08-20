أستراليا تعرب عن استيائها من قرار إسرائيل إغلاق التحقيق في مقتل عاملة إغاثة بغزة

أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، اليوم /الخميس/، عن استيائها الشديد إزاء قرار إسرائيل إغلاق التحقيق في مقتل عاملة الإغاثة الأسترالية زومي فرانكوم وزملائها في غزة.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي إغلاق التحقيق الذي برأ جنوده من أي مخالفة جنائية في القضية، وقال إنه خلص إلى أن " هناك إخفاقات جسيمة دفعت الجنود إلى تحديد هوية مقاتلة من حماس خطأً ضمن الموكب، لكنه لم يثر شبهة معقولة بارتكاب مخالفة جنائية".

وقالت وونج إنها استدعت السفير الإسرائيلي لدى أستراليا، هيليل نيومان، على خلفية هذه الخطوة، وأوضحت له موقف أستراليا بأن "قرار إسرائيل لا يرقى إلى مستوى المساءلة الذي نتوقعه"، كما أشارت إلى أنها طالبت سفيرها لدى إسرائيل بنقل موقف بلادها مباشرة إلى الحكومة هناك.

وأضافت وونج أن الحكومة الأسترالية علمت بقرار إسرائيل في وقت متأخر من الليلة الماضية قبل لحظات من الإعلان عنه في اليوم العالمي للعمل الإنساني.. موضحة أن هذا الأمر يعد بمثابة إهانة بشكل خاص لأحباء زومي وللعاملين في المجال الإنساني ولجميع الأستراليين.

وذكرت وونج إن الحكومة الأسترالية لا تزال لديها أسئلة عالقة حول الغارات الإسرائيلية التي أودت بحياة زومي فرانكوم، وتساءلت عن سبب استمرار الغارات اللاحقة، إذا كانت الغارات الأولى "خطأ كارثيا".

وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية أن هذه الغارات تعد انتهاكا لإجراءات التشغيل القياسية وقواعد الاشتباك الخاصة بالجيش الإسرائيلي، وقالت "لم نتلق حتى الآن تفسيرا مقنعا لسبب وقوع الغارة في منطقة المراقبة الإنسانية، وبعد أن أصدرت القيادة العليا توجيهاتها لقائد اللواء بعدم الاشتباك مع القافلة".

ولفتت وونج إلى أن الحكومة لا تعتقد أن إقالة ضابطين من منصبيهما وتوبيخ ثلاثة ضباط آخرين يعد محاسبة كافية عن مقتل سبعة أشخاص.

وكانت الأسترالية زومي فرانكوم ضمن مجموعة مؤلفة من سبعة أشخاص لقوا حتفهم عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية في شهر أبريل عام 2024 قافلة تابعة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي كانوا يستقلون إحدى مركباتها.