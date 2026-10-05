متزوج من شهرين.. وفاة شاب بأزمة قلبية خلال مباراة كرة قدم بالفيوم

توفي شاب يبلغ من العمر 26 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال مشاركته في مباراة كرة قدم مع فريق قريته "غيضان" التابعة لمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم.

كان الشاب غيضان أحمد توفيق محمود جودة غيضان من أبناء قرية غيضان قد تعرض للأزمة الصحية بشكل مفاجئ أثناء مشاركته في المباراة ليسقط داخل الملعب وسط حالة من الصدمة بين زملائه وأصدقائه.

محاولات لإنقاذه داخل المستشفى

وسارع زملاء الشاب إلى مساعدته ونقله إلى مستشفى غيضان في محاولة لإنقاذه حيث جرى تقديم الإسعافات اللازمة له إلا أن حالته لم تستجب لمحاولات الإنقاذ ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالأزمة التي تعرض لها.

حزن بين الأسرة وأهالي القرية

وأكد أحد أصدقاء الشاب أن الراحل كان يتمتع بمحبة كبيرة بين أهالي قريته وأصدقائه وكان معروفا بحسن معاملته للجميع مشيرا إلى أن خبر وفاته المفاجئ تسبب في حالة من الحزن والصدمة بين أسرته وأصدقائه وأبناء القرية.

زواجه قبل شهرين يزيد صدمة رحيله

وأوضح صديقه أن الشاب كان قد احتفل بزواجه منذ نحو شهرين فقط وكان يعيش حياته بشكل طبيعي بين أسرته وأصدقائه قبل أن تنتهي حياته بشكل مفاجئ أثناء مباراة كرة القدم.

وشيعت جنازة الشاب عقب صلاة الظهر اليوم من مسقط رأسه بقرية غيضان التابعة لمركز الشواشنة وسط مشاركة عدد كبير من الأهالي وأصدقائه الذين حرصوا على توديعه إلى مثواه الأخير.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية عقب وفاته المفاجئة في هذا العمر وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.