أستاذ علوم سياسية: الرئيس السيسي أكد أن مصر لن يُمس أمنها المائي

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التحديات لازالت قائمة ، يؤكد أن هناك مخططات تستهدف استقرار مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس ربطها ذلك بأن الدولة المصرية قوية بمؤسساتها وقوية بإرادة شعبها.

وأضاف «فهمي» ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن الرئيس السيسي أكد أن حصة مصر المائية حق قانوني وتاريخي، مشيرًا إلى أن مصر لن يمس أمنها المائي وأنها ستواصل الدفاع عن حقوقها بصورة كبيرة وفق قواعد القانوني الدولي.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الرئيس السيسي بعث رسالة طمأنينة إلى الشعب المصري بذلك.